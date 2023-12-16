博通今年股價翻倍 市值首次躋身全美前十

今年受惠於人工智慧 (AI) 題材發酵，多家晶片商市值暴增，其中輝達 (NVDA-US) 以 1.2 兆美元市值，站上全美第五，名次較去年底上升 8 名。值得注意的是，博通 (AVGO-US) 今年股價也翻了一倍，市值排名前進 16 位，並在周五 (15 日) 首次躋身前十名之列。

Dow Jones Market Data 數據顯示，截至周五收盤，博通市值已達 5277 億美元，超越 Visa，成為全美市值第十大企業。

事實上，11 月底完成的 VMware 收購案，為博通帶來了一些助益。FactSet 數據顯示，交易完成後，博通市值增加了約 500 億美元。

博通今年迄今股價已翻一倍，強勁的漲勢也反映出，晶片股無疑是今年 AI 熱潮下最耀眼的類股。

Mizuho 分析師 Jordan Klein 預估，AI 網路晶片訂單將在 2024 年下半年加速成長，且對於乙太網路後端的 AI 資本支出來說，2025 年有望成為大勢之年。

Klein 表示：「作為所有網路原始設備製造業者 (OEM) 的供應商，博通是該投資周期的關鍵贏家。」

超微 (AMD-US) 在排行榜上也取得不錯的成績，2023 年迄今名次上升了 48 位，為全美市值排名第 30。截至周五收盤，超微市值約為 2239 億美元。

美國銀行 (BofA) 證券分析師 Vivek Arya 在近期一份報告中寫道：「我們認為 AMD 處於有利的位置，可以在利潤豐厚、價值超過 1000 億美元的加速器市場中拿下更多市占率，同時繼續在伺服器 (CPU) 領域對抗現有競爭對手 (如英特爾)。」