博通正式完成690億美元VMware收購案

在獲得最後一個主要市場中國監管部門的批准後，博通 (AVGO-US) 周三 (22 日) 完成了對雲端運算公司 VMware (VMW-US) 的 690 億美元收購，結束長達數月的波折。

該交易於 2022 年 5 月宣布，是全球最大的收購案之一，也是執行長陳福陽 (Hock Tan) 為推動這家晶片製造商的軟體業務所做的最新努力。

然而，這筆交易面臨全球嚴格的監管審查，兩家公司已 3 度延後完成交割日期。

中國監管機構於周二 (21 日) 批准此案。在此之前中國與美國就更嚴苛的晶片出口管制措施的持續緊張關係，引發部分投資人擔憂該公司能否在 11 月 26 日截止日期之前完成交易。

AJ Bell 財務分析主管休森 (Danni Hewson) 周二表示：「本月稍早時中國國家主席習近平與美國總統拜登會晤後，氣氛有所改善，有助於緩解剩餘的緊張情緒。」兩家公司都表示將於 11 月 22 日結束交易。

在博通提供補救措施以幫助競爭對手 Marvell Technology (MRVL-US) 後，歐盟委員會批准了這件收購案。而英國競爭與市場管理局 (CMA) 經過深入調查後也批准了收購。

JonesTrading 市場策略師亨德森 (Cabot Henderson) 周二表示：「既然動視暴雪 (ATVI-US) 和 VMware 已名花有主，也許會有另外一些董事會願意繼續前進，但我們不認為可以指望這一點。」