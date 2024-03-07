〈台股盤後〉台積電率半導體權值股攻高 再漲194點收19693點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-07 14:17
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (7) 日跳空開高、續寫新高價，也帶領半導體權值股同步攻堅，推升大盤最高衝上 19794.57 點，再度締造新猷，終場漲幅略微收斂，收在 19693.52 點，漲幅達 194.07 點，成交值 5046 億元，較昨日放大。
台積電今日最高衝上 769 元，市值逼近 20 兆元，躋身全球市值第十大公司，終場因獲利了賣壓、收在 760 元，也帶領幾大半導體權值股創下新高價，聯發科 (2454-TW) 同樣突破新高，收在 1230 元，兩家漲幅都在 3.4% 左右。
除了晶圓代工龍頭、IC 設計大廠外，市場資金也簇擁至 IC 封測領域，強力買進龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)，推升股價帶量飆上漲停板，收在 163.5 元，不僅貢獻漲點達 20 點，市值也攀上 7169 億元，超越台塑化 (6505-TW)，成為全台第八大權值股。
另外，京元電 (2449-TW) 昨日報喜，看好今年營運逐季成長，股價穩步上攻，達 116.5 元，其他如欣銓 (3264-TW)、頎邦 (6147-TW)、南茂 (8150-TW) 都同步走揚，漲幅達 1% 以上。
不過，日前強勢的 AI 概念股今日幾乎全面倒地，散熱指標股奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW) 都大跌半根左右，股王世芯 - KY(3661-TW) 也同樣重挫近半根，其他如緯創 (3231-TW)、緯穎(6669-TW)、廣達(2382-TW) 跌幅都在 1% 以上。
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