〈台股盤後〉台積電率半導體權值股攻高 再漲194點收19693點

台積電 ( 2330-TW )( TSM-US ) 今 (7) 日跳空開高、續寫新高價，也帶領半導體權值股同步攻堅，推升大盤最高衝上 19794.57 點，再度締造新猷，終場漲幅略微收斂，收在 19693.52 點，漲幅達 194.07 點，成交值 5046 億元，較昨日放大。

台積電今日最高衝上 769 元，市值逼近 20 兆元，躋身全球市值第十大公司，終場因獲利了賣壓、收在 760 元，也帶領幾大半導體權值股創下新高價，聯發科 (2454-TW) 同樣突破新高，收在 1230 元，兩家漲幅都在 3.4% 左右。