〈台股盤前〉狂牛急奔 台積電ADR暴漲4.9% 有望帶動指數跳空續創高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-07 08:08
美國聯準會主席鮑爾昨 (6) 日在國會的談話，強化市場對今年降息的預期心理，激勵美股四大指數昨日勁揚。另外，台指期夜盤漲 188 點，台股連動性大的台積電 ADR(TSM-US) 則是大漲 4.9%，台股有望續創新高。
回顧台股昨日表現，在半導體雙雄拉抬下，終場上漲 112.53 點，以 19499.45 點作收，續創新高。工商協進會理事長吳東亮昨日指出，日股與台股持續創高，如果股市為先行指標，可以看出全球對整體經濟抱持正面看法。不過昨日三大法人合計賣超 0.91 億元，其中外資縮手賣超 11.18 億元，終止連四買。
美股四大指數全面收漲，道瓊指數 75.86 點或 0.2%，收 38661.05 點；那斯達克上漲 91.96 點或 0.58%，收 16031.54 點；標普 500 指數下上漲 26.11 點或 0.51%，收 5104.76 點；費城半導體指數上漲 118.10 點或 2.42%，收 4997.93 點。
鮑爾昨日針對利率政策發表，指出在確定戰勝通膨前，不急於調降利率，待更多數據確認通膨正穩定滑向 2%，再降息也不遲。另外，美國 2 月非農指數就業報告即將揭曉。法人表示，除了觀察美國經濟數據，也可留意輝達 (NVDA-US) 股價走勢，將牽動台股相關供應鏈表現。輝達昨日也漲 3.2%，連續 5 日上漲。
市場消息方面，力晶集團旗下轉投資智合精準醫學科技，昨日舉辦胰臟癌創新突破研發生物製劑發表會，自主開發的 BGX 標靶治療生物製劑首要用來治療胰臟癌，後續將向台灣 TFDA 申請一期臨床試驗；智合規劃今年第四季登錄興櫃。
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