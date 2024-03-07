〈台股盤前〉狂牛急奔 台積電ADR暴漲4.9% 有望帶動指數跳空續創高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-07 08:08

美國聯準會主席鮑爾昨 (6) 日在國會的談話，強化市場對今年降息的預期心理，激勵美股四大指數昨日勁揚。另外，台指期夜盤漲 188 點，台股連動性大的台積電 ADR(TSM-US) 則是大漲 4.9%，台股有望續創新高。

回顧台股昨日表現，在半導體雙雄拉抬下，終場上漲 112.53 點，以 19499.45 點作收，續創新高。工商協進會理事長吳東亮昨日指出，日股與台股持續創高，如果股市為先行指標，可以看出全球對整體經濟抱持正面看法。不過昨日三大法人合計賣超 0.91 億元，其中外資縮手賣超 11.18 億元，終止連四買。

美股四大指數全面收漲，道瓊指數 75.86 點或 0.2%，收 38661.05 點；那斯達克上漲 91.96 點或 0.58%，收 16031.54 點；標普 500 指數下上漲 26.11 點或 0.51%，收 5104.76 點；費城半導體指數上漲 118.10 點或 2.42%，收 4997.93 點。

鮑爾昨日針對利率政策發表，指出在確定戰勝通膨前，不急於調降利率，待更多數據確認通膨正穩定滑向 2%，再降息也不遲。另外，美國 2 月非農指數就業報告即將揭曉。法人表示，除了觀察美國經濟數據，也可留意輝達 (NVDA-US) 股價走勢，將牽動台股相關供應鏈表現。輝達昨日也漲 3.2%，連續 5 日上漲。