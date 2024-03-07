台積電再奔768元新高價 市值衝上19.9兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-07 12:19

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 被外資點名，將接獲更多英特爾 (INTC-US) 桌上型與筆電處理器訂單，在消息激勵下，昨日 ADR 強漲 4.89%，今 (7) 日在台股也啟動補漲，最高達 768 元新高價，市值衝上 19.9 兆元，也帶領台股再度締造新猷。

外資看好，英特爾下給台積電的訂單將在 2025 年出現顯著增長，並成為台積電 3 奈米製程的第二大客戶，僅次於蘋果 (AAPL-US)，看好英特爾的外包需求會降低客戶對英特爾自家代工的興趣，並進一步強化台積電的經濟規模優勢。