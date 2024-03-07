台積電再奔768元新高價 市值衝上19.9兆元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-07 12:19
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 被外資點名，將接獲更多英特爾 (INTC-US) 桌上型與筆電處理器訂單，在消息激勵下，昨日 ADR 強漲 4.89%，今 (7) 日在台股也啟動補漲，最高達 768 元新高價，市值衝上 19.9 兆元，也帶領台股再度締造新猷。
外資看好，英特爾下給台積電的訂單將在 2025 年出現顯著增長，並成為台積電 3 奈米製程的第二大客戶，僅次於蘋果 (AAPL-US)，看好英特爾的外包需求會降低客戶對英特爾自家代工的興趣，並進一步強化台積電的經濟規模優勢。
若從全球市值排名來看，目前微軟 (MSFT-US) 位居全球第一，市值逼近 3 兆美元，蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US) 分別位居第二、第三，市值約 2.61 兆美元、2.22 兆美元，而台積電位居全球第十，達 6280 億美元。
依據外資最新出具的報告顯示，台積電今年下半年成長將加速，全年 EPS 38.82 元，明年再進一步成長至 49.33 元，2026 年更會高達 57 元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇