〈自行車展開幕〉桓鼎-KY發表創新技術 搶攻全球E-Bike商機

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-06 16:51

桓鼎 - KY(5543-TW) 瞄準全球電動自行車 (E-Bike) 市場商機，於 2024 台北國際自行車展正式亮相「智慧雙機」與「四電系統整合」兩大新產品技術，同時於今年展會上展示旗下儲能牆 B.E.S.T (Buima Energy Storage Tile) 新品，其中儲能牆產品業務方面，已完成日本九州地區共兩個儲能示範案場安裝上線運作。

桓鼎主管指出，由桓鼎開發生產儲能牆，獲得日本經銷客戶良好回應，並可望隨著正式取得日本 JIS 安規認證後，進一步擴大儲能牆產品業務銷售動能，再加上桓鼎集團於電動自行車領域推進「智慧雙機」、「四電整合系統」產品技術業務，以期挹注今年下半年營運表現逐步發酵，不僅助力集團擴大綠色能源事業上的業務布局與競爭利基，更進一步增添未來營運良好動能。

根據專業研調機構 TechNavio 最新預估，未來五年全球電動自行車 (E-Bike) 市場年複合成長率 (CAGR) 保持 6.95% 成長力道，推升至 2028 年全球電動自行車 (E-Bike) 市場規模進一步擴大至 164.8 億美元水準，有助於創造桓鼎集團良好業務拓展條件。桓鼎集團總經理莊宏偉表示，近年歐洲政府加大補助電動自行車的補助措施，積極推廣民眾購買電動自行車代步 (1st car concept)，加上能源轉型及戰爭促使交通成本攀升，是促進全球電動自行車市場成長的關鍵要素。

桓鼎集團旗下子公司統量電能主要專注於電動自行車用三電整合解決方案與電池控制器 (BMS) 技術，致力為歐美市場的大型客戶提供量身訂做且高安全性的電動自行車電池解決方案，不僅手握多項關鍵發明專利技術，結合 MIT 電池生產製造，至今累積銷售至荷蘭、德國、丹麥等地區超過 16 萬套三電系統整合、以及超過 10 萬套自動電子變速等相關產品實績，墊高統量電能發展電動自行車領域良好技術優勢，

桓鼎此次在 2024 台北國際自行車展中正式發表智慧雙機技術，具備大扭力輸出、主動行車安全保護、智慧電池安全監控、即時系統檢測分析之優異產品特性。

展望 2024 年，桓鼎集團今年即將積極擴大綠色能源事業版圖，於上半年在日本地區將陸續裝機上線儲能牆系統應用案場，並積極申請日本 JIS 安規認證，同步拓展日本、台灣、英國、德國及美國等業務接單計畫，