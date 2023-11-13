桓鼎-KY衝刺新能源事業 桃園5MW能源案場設置中

桓鼎 - KY(5543-TW) 積極衝刺新興能源事業，桃園 5MW 能源案場設置進度依計劃進行中，同時，儲能牆 (Energy Wall) 計劃於第四季交貨樣品至客戶端系統驗證，同時與歐洲及東南亞代理商洽談合作，更積極與台灣、日本企業用戶進行現場洽勘中。

桓鼎 - KY 主管指出，桃園 5MW 能源案場設置進度依計劃進行中預計第四季度能源案場將為公司貢獻約 1 億元營收，桓鼎在新興能源領域積極發展，儲能牆計劃於第四季交貨樣品至客戶端系統驗證，同時與歐洲及東南亞代理商洽談合作，更積極與台灣、日本企業用戶場地勘查，以確保產品在工業及商業等多種模式下的運作應用，2024 年第一季桓鼎將正式進行儲能牆的量產與出貨。

桓鼎 - KY 應對電池模組市場挑戰，需求減縮產能相應調整，量產日程推遲。自明年第一季起，電動自行車及 BBU 市場將陸續加大對公司營收的貢獻度。金屬建材部分接單回穩並持續增長，公司將持續投標新項目和開發國際客戶，以推動金屬建材業務的多元化發展。

桓鼎 - KY 認為，集團全面性整合策略在各領域逐漸顯現效果，涵蓋建材和電池模組的跨界整合、工程管理及大型案場 EMS 軟硬體整合，以及自行車三電整合等領域的成功實踐，展現出多元發展的實力。

桓鼎 - KY 今 (13) 日並公布 2023 年第三季財報，單季營收 7.6 億元，稅後虧損 472 萬元，單季每股盈虧為 0.12 元，爲桓鼎 - KY 連續四個季度的虧損，2023 年前三季桓鼎 - KY 累計虧損 6828 萬元，每股虧損 1.78 元。。