台股屢創高 朱成志：「黎明」前放膽投資 看漲站在巨人肩膀上的族群

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-06 19:05

台股今 (6) 日再創歷史新高，一度站上 19500 點關卡，對於目前行情看法，投信投顧公會副理事長、萬寶投顧董事長朱成志引用電影《愛在黎明破曉時》來形容，認為「黎明」還沒到來、現在就是最佳的投資時機，等到 Fed 真正降息才要小心；朱成志強調，投資就是要尋找站在巨人肩膀上的那些族群，也就是護國神山台積電 (2330-TW) 衍生出來的半導體供應鏈，很多中小型股都還沒漲。

台股近來迭創新高，朱成志指出，這波行情最重要推動力不是台股本身，而是由美股帶動，全世界的資金仍集中在華爾街，去年 11 月 Fed 傳達出不再升息的訊息，就是利空出盡的時候，但是黎明還沒到來，這段時間就是投資最美好的時候，現在預估降息的時間可能落在下半年，最快也要 6 月，所以這段期間對資金市場而言其實是「有恃無恐」，放膽去投資，

朱成志分析，美國股市自去年 11 月起到今年 3 月都還在上漲，對台股來講，雖然沒有連漲那麼多月份，加權指數 1 月還小幅收黑，當時外資賣超約 20 億元；進一步來看，外資 2020 到 2022 年總共賣超 2.2 兆元，大砍 186 萬張的台積電，去年 11 月才開始明顯回補，但去年也不過買了 2700 多億元，今年迄今買超 1600 多億元，金額沒有很大。

現階段來看，外資今年 2 月淨匯入超過 55 億美元，累積起來外資流進台股超過 8 兆元，但流進來那麼多都被尬空了，事實上外資並沒有買，因為在外資大賣的期間，台股 ETF 去年規模大幅成長，源源不斷的資金湧進資本市場。

朱成志說，光是 3 月還有 7 檔新 ETF 要發行，包括市場所關注的月配息 ETF，本月就有 2 檔問世，因此他認為，目前處在的環境就是愛在黎明破曉時，投資在黎明還沒有到的時候，而真正黎明到的時候，大家記得要小心，而他定義的「黎明」就是「Fed 降息」。Fed 為什麼要降息？可能就是代表通膨已經過去了，那就是黎明。

朱成志認為，現在這個階段就是最佳的投資時機，回顧去年資本市場，投資債券是最辛苦的，敢於黎明前最後的黑暗去做投資，反而不是效果最好的。

再從本益比來看，台股很多股票根本買不下手，但今年的特色就是，不是買在低本益比，而是買在未來的成長性，或許短線上震盪起伏，但現階段已有很多投資機構在計算公司明年的獲利狀況，看了這個數字後，再來看今年，投資就會更具信心，不過，很多投機股漲多還是要注意。

論投機的話，美超微一年漲十倍，對比台股漲得兇太多了，朱成志說，我們始終是跟隨著美國的節奏，而美中之間基本上仍維持角力戰，暫時不會改變，因此形成一個世界、兩種不同規格，當中最重要就是半導體，而台灣擁有護國神山台積電，由台積電衍生出來的整個半導體供應鏈，無論時上游的 IP、下游的封測，或是 IC 設計、各種載板，其實都是持續擴張，在這個領域當中，台股應該可以有機會享受更好的 PE。

至於台股看好的族群，朱成志說明，對一個國外的投資人來說，來到台灣要買什麼？當然要買台灣的特產、土產，別人所沒有的東西，他們絕對是看中我們的半導體相關產業，大家可能會覺得台積電股本大、漲多了、買不下去，但不可能避開半導體族群，這是台灣最值得投資的族群，如果你是一個冒險家，就更應該投資站在巨人肩膀上的那些族群，能看得更遠，IP 股、IC 設計股就是如此。