桓鼎集團能源儲能牆系統搶灘日本再生能源儲能商機

桓鼎 - KY(5543-TW) 積極搶灘全球再生能源商機，今 (26) 日由旗下子公司電池模組廠－佐茂共同攜手日本經銷商 Roctona 簽定綠色儲能業務合作意向書，對「新世代儲能用能解決方案」，結合日本經銷商當地業務拓展與維運安裝服務等三方各自優勢與資源，全力搶攻日本再生能源儲能商機。

桓鼎 - KY 認為，客戶日本客戶端看好桓鼎能源儲能牆 B.E.S.T (Buima Energy Storage Tile) 與軟體系統技術支援服務優勢，明年有望成功通過 JIS 安規申請後啟動正式上市銷售預估首波訂單預示量達 1MWh，有利於桓鼎集團未來營運。

桓鼎 - KY 指出，桓鼎能源儲能牆產品採用日本電池芯大廠的磷酸鐵鋰 LFP 電芯，手握牆板系統串並聯、電池模組軟硬件整合、建材快裝結構等近十項關鍵牆儲能專利，並符合國際儲能安規，具備防延燒、防鏽、防水、防爆等多項卓越產品特性，一片儲能牆產品規格設計與標準建材牆板尺寸相同，儲能容量為 4kWh，充放電超過 1 萬次以上，再加上結合優異的儲能牆控制系統與 EMS 能源管理系統，即時監控電池溫度、電壓 / 電流狀況、離峰 / 尖峰用電使用分析。

桓鼎 - KY 指出，由於日本政府持續推進 2030 年再生能源發電占比將較 2021 年的 20.3% 增加至 36-38% 的目標，以及完善新再生能源政策，且 2022 年起日本政府修訂再生能源躉購費率（FIT）制度，轉型為收購價格與市場價格連動的電價差額補貼制度（FIP）制度，以兼具確保投資誘因與增進市場機制，再加上電力市場自由化發展。

日本此一政策除對於再生能源的儲能容量成本、維運成本、充放電效率與電網交換能量等需求升級，儲能技術成為確保能源供應穩定性和提高能源效率的關鍵解決方案，並有效精進「能源韌性」，桓鼎也指出，這將有助「新世代儲能用能解決方案」業務良好發展條件。



桓鼎 - KY 2023 年第三季財報，單季營收 7.6 億元，稅後虧損 472 萬元，單季每股盈虧為 0.12 元，爲桓鼎 - KY 連續四個季度的虧損，2023 年前三季桓鼎 - KY 累計虧損 6828 萬元，每股虧損 1.78 元。