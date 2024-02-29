便宜機票又來了！長榮航春季線上旅展開跑

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-29 10:30

長榮航 (2618-TW) 今 (29) 日宣布，即日起至 3 月 12 日 23:59 止推出 2024 春季線上旅展， 9 月 30 日前從台灣出發指定航線，享最低 75 折起優惠。

長榮航說明，此次多條航線提供超殺票價，即將於 3 月 6 日飛航的桃園 - 愛媛松山航線優惠價 9390 元起 (未稅)、桃園 - 東京、桃園 - 福岡和高雄 - 福岡也均推出賞櫻折扣，桃園 - 首爾來回最低 5665 元起 (未稅)。

而說走就走的港澳輕旅行，長榮航提供高雄 - 澳門來回最低 2088 元起 (未稅) 的驚喜價、桃園 - 澳門來回最低 2546 元起 (未稅)、桃園 - 香港來回最低 3556 元起 (未稅)。

長程線方面，長榮航表示，桃園 - 布里斯本來回最低 16684 元起 (未稅)，桃園 - 舊金山也享最低 30529 元起 (含稅)，歐洲六大航點由桃園出發至米蘭、阿姆斯特丹、巴黎、慕尼黑、倫敦和維也納均提供有優惠。

此外，長榮航為感謝無限萬哩遊會員支持，除了贈送新加入會員最高 1,000 哩外，於旅展期間於長榮航官網或 EVA Mobile APP 的「會員優惠購票專區」，特選航線可再享成人機票獨家優惠，包括歐美航線、日本和東南亞航線。