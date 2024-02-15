華航、長榮航1月營收創同期高 客收均衝破百億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-15 19:58

華航表示，國際旅遊需求活絡，1 月下旬進入寒假和春節旺季，使客運營收再度衝百億元，其中，受旅客喜愛的東北亞航線為客收拉升主力，平均載客率逾 80%，部分熱門航點如札幌、首爾載客率更達 90%。

為因應出國熱況，華航在重點航線增班，東北亞每周提供約 190 班服務，東南亞也提供 165 班服務，客運運能已恢復至疫前 80%，目前第一季訂位量年增超過 80%。

華航樂觀看待，今年客運熱度將更顯著。

長榮航則說明，因應拉斯維加斯電子展及歐美聖誕節後返程，1 月上旬歐美長線機位需求強勁，長程線載客率近 90%，票價也維持高檔，短程線適逢寒假開始，日韓訂位需求暢旺，價量皆呈現上揚走勢，東北亞平均載客率近 90%，東南亞旅遊航點峴港，以及曼谷、清邁載客率皆達 90% 以上。

隨著日本賞櫻旺季將到來，長榮航自 3 月 6 日起增開桃園 - 松山每周 2 班，並於 3 月 20 日至 4 月 30 日增至每周 4 班，高雄 - 福岡也將於 3 月 31 日起增為每周 4 班。