華航、長榮航1月營收創同期高 客收均衝破百億元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-15 19:58
由於出國旅運需求強勁，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 今(15) 日公布 1 月合併營收創同期新高，華航達 159.23 億元，月減 1.49%，年增 6.31%，長榮航達 176.31 億元，月減 5.93%，年增率 16.16%；而國籍兩大航空客運營收均破百億元，華航達 107.96 億元，長榮航達 124.6 億元。
華航表示，國際旅遊需求活絡，1 月下旬進入寒假和春節旺季，使客運營收再度衝百億元，其中，受旅客喜愛的東北亞航線為客收拉升主力，平均載客率逾 80%，部分熱門航點如札幌、首爾載客率更達 90%。
為因應出國熱況，華航在重點航線增班，東北亞每周提供約 190 班服務，東南亞也提供 165 班服務，客運運能已恢復至疫前 80%，目前第一季訂位量年增超過 80%。
華航樂觀看待，今年客運熱度將更顯著。
長榮航則說明，因應拉斯維加斯電子展及歐美聖誕節後返程，1 月上旬歐美長線機位需求強勁，長程線載客率近 90%，票價也維持高檔，短程線適逢寒假開始，日韓訂位需求暢旺，價量皆呈現上揚走勢，東北亞平均載客率近 90%，東南亞旅遊航點峴港，以及曼谷、清邁載客率皆達 90% 以上。
隨著日本賞櫻旺季將到來，長榮航自 3 月 6 日起增開桃園 - 松山每周 2 班，並於 3 月 20 日至 4 月 30 日增至每周 4 班，高雄 - 福岡也將於 3 月 31 日起增為每周 4 班。
貨運方面，長榮航說明，1 月下旬因應春節出貨潮，價量回溫，未來將積極爭取專案和電商包機運送商機，拓展冷鏈市場等高單價貨品，機動調整高單價、季節性貨品艙位配置。
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