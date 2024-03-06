台股再創高衝破19500點 提防AI族群走向泡沫化邊緣

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-06 18:05

時序即將進入第二季，國泰證券今 (6) 日發布 3 月投資觀點，看中國、日本和新興亞洲市場正向，而台股頻頻創高，今日甚至一度衝破 19500 點再寫歷史新猷，對此，國泰證提醒投資人應居高思危，留意 AI 族群是否走向泡沫化邊緣。

國泰證認為，美國利率走向對全球金融市場具有重要影響力，回顧今年 1 月聯準會公開市場委員會 (FOMC) 利率決策會議釋放出降息和放緩量化緊縮 (QT) 等訊息，市場預期降息循環將來臨，並驅使國際資金動能持續淨流入投資級公司債。

展望全球股市，國泰證說明，日股頻創新高擺脫失落的 30 年，連股神巴菲特也加持，因此，可關注 MSCI AC 亞太股票指數對日股權重配置從 32% 提升到 35.22%，若持續提高將是推升全球長期資金轉進的動能。

而對於台股第二季表現，國泰證認為，AI 於第一季是全球股市重要投資亮點，台股具備 AI 含金量高一條龍服務，隨著高階封裝產能在第一季陸續開出，AI 晶片、AI 伺服器出貨大幅攀高，惟投資人應居高思危，需留意 AI 族群是否走向泡沫化邊緣，策略傾向審慎態度為宜。