台幣貶 央行過年前後進場調節 2月外匯存底連2減

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-05 19:15

中央銀行今 (5) 日公布我國 2 月底外匯存底金額為 5694.22 億美元，較上月底續減 1.18 億美元，呈現連 2 月下滑，央行外匯局長蔡烱民表示，美元走強，央行有進場調節，市場逐漸反映聯準會今年降息幅度可能從原本預期的 5-6 碼降至 3 碼。

2 月影響我國外匯存底變動主要有 3 大因素，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。

蔡烱民說明，市場開始修正對聯準會降息時點和幅度的預期，可能最快 5 月才會降，且全年降息幅度可能從 5-6 碼縮減至 3 碼，因此支撐近期美元走強，使今年以來主要貨幣兌美元走貶。

央行統計，2 月美元指數上揚 0.85%，反觀歐元貶值 0.17%，英鎊貶 0.07%，加幣貶值 1.12%，澳幣貶值 0.82%，日圓貶值 1.39%，人民幣貶值 0.26%，新台幣也貶 0.87%。

而截至 2 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 6773 億美元，較上月大增 429 億美元，主要是反映台股市值增加，約當外匯存底 119%，月增 8 個百分點；同時，2 月外資匯入款約 30 億餘美元。