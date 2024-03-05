美超微收1074美元飆漲1000%，台版美超微換「這檔」演出

鉅亨網新聞中心 2024-03-05 18:00

一年前的今天，美超微股價 92 美元，3/5 盤中最高漲到 1155，收盤 1074 皆寫下新高紀錄，一年漲幅超過 1000%，是過去一季美股最大妖股，而最近一日股價大漲是受惠被納入標普 500 指數成分股，帶動一輪新買盤所致，同時也代表市場資金高度看好 AI 大趨勢，目前仍只處於初期的軍備競賽期，去年卡到 GPU 大缺貨 AI SERVER 出貨有限，今年隨著台積電先進封裝產能大增一倍，後面還要再擴一倍以上，AI SERVER 出貨將隨之大增，股價因此一飛衝天。而我們不必去追 1000 美元的美超微，台灣也有很多 AI SERVER 供應商，零組件供應鏈也都在台灣，營收也將隨之衝高，SERVER、散熱、機殼、CCL、連接線等都將輪動大漲。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，台廠中 AI SERVER 營收比重最高的為緯穎、技嘉，技嘉上個月創天價 394.5，緯穎今日創新天價 2575，都跟美股趨勢雷同，其他如廣達、緯創因其他產品營收占比高，股本也很大，籌碼相對重，這波股價表現就不如預期，而過去一週最強的 AI SERVER 新飆股則是 3515 華擎，短短四天從 230 飆上 307 漲停板新天價，上檔已無壓力，正進入加速階段。

華擎這麼飆主要在於 3 月估將開始出貨全新的 NV AI SERVER，之前華擎以 AMD 產品為主，這次要搶攻 AI 大餅，NV 這塊自然不能錯過，而華碩集團從 NV、AMD 還是小公司時，就已經有密切的合作關係，過命的交情，對於 GPU 的供貨會有相對的優勢，所以鄭瑞宗非常看好華擎後續的出貨，將帶動營收自 3 月開始成長，今年樂觀上看 20 元，以技嘉來說股本 63.5E，估計也賺 20 元，華擎股本僅 12.1E，籌碼輕又集中，獲利與技嘉雷同，但華擎是才剛要出貨 NV，是全新題材，股價自然更活潑，華擎比價技嘉的行情才剛開始，就是台版的美超微。

大華國際投顧鄭瑞宗指出，AI SERVER 出貨大增，零組件自然跟著大好，之前推薦的 2059 川湖，就是最大伺服器導軌廠，股價大漲 8% 創 1455 歷史新高是為高價股代表，散熱的 3324 雙鴻、奇鋐也不斷刷新天價，週二資金又輪動到機殼股，低價的晟銘電、振發、迎廣漲停板，高價的營邦、勤誠也都大漲，再來 CCL 的台光電、台燿也可望加入輪動，連接線的良維、正凌、湧德近期也都出現凌厲的漲勢，都是分別打入 AI 供應鏈所致，AI 的商機正在擴散中，未來會有更多 AI 新飆股浮出水面，別羨慕美超微，台灣類似的 AI 股還有很多很多。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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