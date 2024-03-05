【量大強漲股整理】迎接GTC大會下，受惠股可留意誰?
鉅亨研報 2024-03-05 17:09
台股加權指數，開高震盪走高，終場上漲 81.61 點收在 19386.92 點，成交量 4228 億元。
看一下三大法人: 外資買超 58.49 億元；自營商賣超 17.39 億元；投信買超 29.23 億元；三大法人合計買超 70.34 億元。
昨美股四大指數漲跌互見，僅費半上漲，市場等待鮑爾聽證會，以評估後續聯準會的政策走向，OPEC + 延續減產措施，引起市場對需求疲弱的擔憂，原油期貨下跌 1.54%，不過昨美股 AI 族群仍保持強勢，(SMCI-US)美超微，大漲 18% 突破前高，輝達 (NVDA-US)，上漲 3.6% 再創新高，(2330-TW) 台積電 ADR 也同步上漲 3.26%，帶動台股今天跳空開高百點之多，再創波段新高，來到 19453.85 點大關，但因後續買盤力道縮手，台股開高一路震盪，最終漲幅收斂，終場收漲 81 點，今日雖收小黑 K，但未出現爆量回檔，視為漲多的修正，無礙多頭格局延續，籌碼面，外資已連四日買超，買超逾 561 億元，有望帶動台股持續攻高。
股票方面，權值股在昨強勢大漲之下，今維持高檔震盪格局，(2330-TW)台積電，開高震盪最終上漲 5 元，收在 730 元；(2454-TW)聯發科，開低走高，小漲 5 元，收在 1155 元，(2317-TW)鴻海，平盤震盪，權值股均呈現震盪走勢，盤面方面，今漲停家數仍高達 51 間，中小型個股仍保持多頭輪動，比特幣昨大漲後，今帶動比特幣概念股強勢上漲，(3515-TW)華擎，亮燈漲停，創波段新高，(6150-TW)撼訊，帶量上漲 4%，(5386-TW)青雲，上漲 1.5%，而多數投資人關注的 AI 族群，也在美股的帶動下，今集體轉強，(3231-TW)緯創上漲 4.29%，(2356-TW)奇鋐上漲 5% 再創新高，(2356-TW)英業達，上漲 1.5%，(2059-TW)川湖上漲 7% 再創新高，提前預告的網通股 (8011-TW) 台通，受惠國內及美國前瞻基礎建設，後續訂單將大爆發，繼昨日拉出漲停後，今再度亮燈漲停創波段新高，連續兩天拉出兩根漲停，
而 PA(2455-TW) 全新，有不錯表現，上漲 + 4.14%，續創波段新高，來到 190 元大關!
這些 MWC 黑馬受惠的網通、PA 通通領先預告，會員領先布局，事後驗證!
台股更在在權值股回神的情況下，強勢個股仍將保持多頭輪動格局。
MWC(8011-TW) 台通，⊕⊕兩天兩根漲停
(2455-TW) 全新，創新高
摺疊機 (3376-TW) 新日興、(6805-TW)富士達，續創新高! 後
迎接 GTC 大會受惠股有誰? 選股方向該鎖定誰?
影片中分享給你知道!!!
https://youtu.be/D0RMv9XyI2o
3/5【上市強勢股分享】
(1725-TW) 元禎
(8011-TW) 台通
(2417-TW) 圓剛
(2543-TW) 皇昌
(6591-TW) 動力 - KY
(3669-TW) 圓展
(6117-TW) 迎廣
(1316-TW) 上曜
(6197-TW) 佳必琪
(1316-TW) 上曜
(3013-TW) 晟銘電
(3515-TW) 華擎
(8163-TW) 達方
(1514-TW) 亞力
(8210-TW) 勤誠
3/5【上櫃強勢股分享】
(8147-TW) 正淩
(3564-TW) 其陽
(3325-TW) 旭品
(5465-TW) 富驊
(3689-TW) 湧德
(4714-TW) 永捷
(6163-TW) 華電網
(6275-TW) 元山
(5498-TW) 凱崴
(5488-TW) 松普
(6217-TW) 中探針
(1815-TW) 富喬
(6188-TW) 廣明
(6143-TW) 振曜
(6274-TW) 台燿
(3228-TW) 金麗科
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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