12月外匯存底續創高 全年淨增156.7億美元

中央銀行今 (5) 日公布我國 12 月底外匯存底金額為 5705.95 億美元，較上月底增加 30.78 億美元，呈現連 2 增並創新高，央行外匯局局長蔡烱民指出，12 月外資淨匯入約 60 億美元 (約新台幣 1860 億元)；而就全年來看，央行外匯存底年增 156.7 億美元。

蔡烱民說，12 月外匯存底創高主要有三大因素，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，且央行有進場調節以維持外匯市場秩序。

而至去年底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 6408 億美元，創去年 1 月以來新高，約當外匯存底 112%。

就全年來看，我國外匯存底年增 156.7 億美元，主要是因有外匯存底投資運用收益，以及歐元和英鎊升值等因素。

蔡烱民進一步說明，近期雖新台幣波動變大，但表現仍相對其他主要貨幣穩定，近來匯市震盪是反映市場對主要央行降息時點預期分歧，「有些人認為聯準會 3 月降息、有些認為是 6 月」；但他強調，比起去年某些時點，目前的波動並未比較大。

另外，觀察各國外匯存底，中國最新統計至 11 月底來到 3.1718 兆美元，月增 706 億美元，日本為 1.1364 兆美元，月增 294 億美元，瑞士 7336 億美元，月增 90 億美元，南韓至 12 月底達 3990 億美元，月增 63 億美元，印度至 12 月 22 日來到 5497 億美元，月增 212 億美元。