達欣工去年股利擬配發每股3元現金殖利率達6.03%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-05 19:59

達欣工 (2535-TW) 今 (5) 日公布 2023 年全年財報，全年稅後純益 11.89 億元，與 2022 年相當，每股純益 3.77 元，達欣工去年股利擬配發每股 3 元現金殖利率達 6.03%。

達欣 2023 年營收 145.06 億元，毛利率 11.87%，年減 1.59 個百分點，稅後純益 11.89 億元，與 2022 年相當，每股純益 3.77 元，擬配發去年 3 元現金股利。

同時，達欣工今天也決前進台北市北土科，將以 9.64 億元買下軟橋段 494.59 坪，折合每坪 195 萬元。

達欣工開發部門 2024 年有總銷 20 億元的「信義文華」及總銷 6 億 元「東車馥寓」自第二季起陸續取得使用執照交屋並認列營收，對 2024 年的業績及獲利也有明顯挹注效果。同時，2024 年台中商銀商辦、台中國際會展中心 工程也將完工。

達欣工主要承攬的工程案包含公共工程、廠辦、住宅及商辦案；已簽約案量達 19 案 837 億元，並已認列其中 61.5% 工程金額；達欣工目前在手仍有 322 億元承建未認列工程案。

達欣工 2023 年就承攬金仁寶總部北土科新建工程，估計案量約 100 億元以上，及南山 A26 地上權案新建工程，總金額約 76 億元。達欣工並在 2023 年第三季拿下台積電 (2330-TW) 在新竹寶山的廠房及辦公室工程案。