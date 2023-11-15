散裝船等交船時間創15年來最久 裕民、正德看旺後市

散裝航商第三季獲利普遍下滑，時序進入第四季傳統旺季，裕民 (2606-TW) 預期在中國對煤炭和鐵礦石需求轉強下，樂觀看待第四季；正德 (2641-TW) 也指出，目前從新船下訂到交船，平均需要耗時 3.7 年，為 2009 年以來最久，預料整體散裝供需結構將持續轉好。

由於中國房地產市場危機和基礎建設復甦力道不如預期，船舶運力供過於求，但隨著中國當局宣示一系列支持措施，以提振經濟，加上中國港口鐵礦砂庫存降至 7 年來新低，裕民預期，鐵礦石需求將遞延至第四季。

另一方面，中國是全球最大的煤炭消費國，在冬季來臨前會儲備煤炭庫存，隨著鐵礦砂和煤炭需求轉強下，看好第四季市場。

正德則說明，全球散裝航運市場在過去 2-3 年內新造船舶訂單偏低，但同時 IMO 推動新海洋環保法規，包括船舶效能指數 (EEXI)、營運碳強度指標 (CII) 和歐盟碳排放交易系統 (ETS) 等上路，促使航商放慢船速，並加重全球航商汰換老舊船舶的壓力，供需結構有望持續轉好。

據海運諮詢機構 Clarksons 估計，目前新船訂單占現有船比率僅 8%，來到歷史低檔，加上今年可接新船訂單的主流船廠數量年減 54%，船廠塢期滿檔，從下訂單到交船平均需要等待 3.7 年，創 2009 年以來最久，有助推升未來散裝船舶運價。