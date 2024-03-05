台光電受惠AI伺服器需求 前2月營收82.49億元年增逾8成
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-05 15:57
CCL 廠台光電 (2383-TW) 受惠 AI 伺服器板材需求的大增，在今年 1 月營收以 44.85 億元創新高，今 (5) 日台光電公布 2024 年 2 月營收 37.64 億元，今創歷年同期新高，月減 16.07%，年增 59.14%，前 2 月營收 82.49 億元，年增高達 80.79%。
同時，CCL 聯茂 (6213-TW) 今天也公布最新營收，2024 年 2 月營收 17.22 億元，月減 25.22%，年減 16.54%，2024 年前 2 月聯茂營收 40.25 億元，年增 0.13%。
台光電 2023 年營收 412.96 億元，毛利率 27.45%，年增 2.34 個百分點，稅後純益 54.88 億元，年增 8.19%，每股純益 16.35 元。擬配發每股現金股利 10 元。
台光電產品開發符合產業前端需求，營運自 2023 年第三季起大幅躍升，也繳出連五年業績持續成長創新高的亮麗成績單。台光電並指出，高效能運算產品的應用己明顯成為市場趨勢，在美系大廠、國際晶片大廠及雲端廠商紛紛設計導入下，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電除了既有客戶擁有高市占率以外，預期在新客戶及新應用產品，也能保持高市占率的表現。各類伺服器及交換器的產品需求明確，將成為公司主要的成長動能之一。
同時，低軌衛星發射數量快速增加，應用的場域延伸到車輛、船舶及飛機，搭配的傳輸速率逐年倍增、對於材料升級要求日益殷切，台光電在低軌衛星材料市場為主要供應商，受惠於低軌衛星材料升級的趨勢，預期營收在未來的幾年將有倍數成長。
此外，台燿 (6274-TW)2024 年 2 月營收爲 11.86 億元，月減 20.78%，年減 5.53%，累計 2024 年 1-2 月營收 26.83 億元，年增 14.71%。
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