日系外資首評台光電給予「買進」評等 目標價520元

日系外資在今 (30) 日出爐的報告看好台光電 ( 2383-TW ) 在 AI 趨勢下，將明顯受惠 AI 伺服器和 400G 及 800G 交換器需求成長，加上多重催化劑推動 2024-2025 年獲利年成長率 21%-45%，首評 CCL 廠台光電給予「買進」評等，目標價上看 520 元。

日系外資指出，台光電是 AI 伺服器和高速需求不斷成長的主要受益者；預估目前每台 AI 伺服器的 CCL 價值是普通伺服器的 6-10 倍。台光電作為全球領先的 AI 伺服器 OAM/UBB CCL 供應商完全有能力從強勁的 AI 趨勢中受益。由於 AI 伺服器的規格較高，台光電在 AI 相關 CCL 的利潤高於一般伺服器。隨著人工智慧伺服器需求的不斷增長，預計 EMC 的人工智慧伺服器收入將在 2023-2025 年的年複合年增長率將達 48%，毛利貢獻占比將從 2022 年的小於 5% 增加到 2024-2025 年的 37-40%。