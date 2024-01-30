日系外資首評台光電給予「買進」評等 目標價520元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-30 11:25
日系外資在今 (30) 日出爐的報告看好台光電 (2383-TW) 在 AI 趨勢下，將明顯受惠 AI 伺服器和 400G 及 800G 交換器需求成長，加上多重催化劑推動 2024-2025 年獲利年成長率 21%-45%，首評 CCL 廠台光電給予「買進」評等，目標價上看 520 元。
台光電股價今天盤中獲激勵以以 465.5 元創新高，而日系外資的此一台光電評價並非外資圈最高，先前美系外資評估台光電目標價爲 535 元。
日系外資指出，台光電是 AI 伺服器和高速需求不斷成長的主要受益者；預估目前每台 AI 伺服器的 CCL 價值是普通伺服器的 6-10 倍。台光電作為全球領先的 AI 伺服器 OAM/UBB CCL 供應商完全有能力從強勁的 AI 趨勢中受益。由於 AI 伺服器的規格較高，台光電在 AI 相關 CCL 的利潤高於一般伺服器。隨著人工智慧伺服器需求的不斷增長，預計 EMC 的人工智慧伺服器收入將在 2023-2025 年的年複合年增長率將達 48%，毛利貢獻占比將從 2022 年的小於 5% 增加到 2024-2025 年的 37-40%。
台光電已成為高階交換器基材的領先供應商，其中 400G 市佔率為 40%，100G 市佔率為 10%。隨著 AI 及高效能運算和伺服器升級推動 400G 及 800G 交換器需求不斷成長，預估台光電交換器業務收入在 2023-2025 年年複合成長率將達 21%。預估台光電的基礎設施業務收入將在 2024-2025 年增長 21-32%。
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