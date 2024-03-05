4檔長天期美債ETF 3月除息秀將登場 平均年化配息率近4%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-05 12:02

美國聯準會升息循環告終，市場預期在今年稍晚將啟動降息，有利債市上漲，因此，從去年起資金就開始流向債券 ETF，根據 CMoney 資料統計，國內有四檔 20 年期以上的美國公債 ETF 即將於 3 月除息，若以評價日 2/29 收盤價計算，四檔平均預估的年化配息率將近 4%。

這四檔分別是國泰 20 年美債 (00687B-TW)、群益 25 年美債 (00764B-TW)、凱基美債 25+(00779B-TW) 及永豐 20 年美公債 (00857B-TW)，其中，年化配息率以 00857B 為同期最高，達 5.5%，該檔 ETF 今年以來規模增長 45%，成長潛力強，年化配息率次高為 00687B 的 4.42%，表現亦不俗。

永豐 20 年美公債 ETF 經理人周彥名表示，隨著通膨壓力趨緩，聯準會從去年積極升息態度也開始轉變，但現在面臨經濟數據好壞參半，Fed 不敢貿然轉向鴿派。即使今年降息時機點仍未明朗，但市場預期經濟軟著陸、今年開始降息的方向不變，持續看好接下來債券價格反彈契機。