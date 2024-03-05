台股開掛衝破19400點 15檔含「積發」量高ETF股價水漲船高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-05 10:25

台股近來一路開掛，不僅站穩萬九之上，今 (5) 日再接再厲衝破 19400 點關卡，權值王台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW) 持續催油門，拉抬這波 AI 概念股上揚，亦帶動各檔 ETF 的亮麗表現，觀察含「積、發」量高的台股 ETF，目前共有 15 檔合計比重超過 40%，在這波股價上揚中持續受惠。

第一金工業 30 ETF 基金經理人曾萬勝指出，這波台股上揚主要受惠 AI 概念股、半導體權值股領軍，台灣關鍵的工業精英標的驅動股價攻高，隨美股、日股同步創高， 2 月份以來上攻氣勢猛烈，不僅修復台股大選前不確定性跌幅，還帶動指數翻揚創高，後市資金動能持續可期，同時更可望擴及 AI、半導體以外，包括電子零組件、光電、電腦週邊等重要工業股的表現。

本周全球金融市場關注焦點包括各國主要指數突破關鍵心理價位，包括：美國費城半導體指數挑戰 5000 點，日經指數勇闖 4 萬點，台股 4 日收盤站穩萬九。曾萬勝說明，3 月份財報影響淡化、產業消息進入淡季，市場更關注資金動能變化，3、4 月份逢多檔台股 ETF 追蹤指數定期審核及成份股調節，加上市場多檔新 ETF 準備募集進場，皆可望挹注台股資金量能，對於原已掛牌上市交易的台股 ETF，可望受惠資金動能。

00728 追蹤投資臺灣工業精英 30 指數投資，2 月底投資產業 6 成以上持股為半導體股，基金主要成份股受惠 AI 科技終端應用的全面崛起，AI 晶片大廠輝達業績、獲利、股價強勢上揚，基金前兩大持股台積電 (28.95%)、聯發科 (18.44%) 等，年初至今股價表現也一路強勢上攻，截至 3 月 1 日合計台股兩大 AI 神股比重近 48%，CMoney 資料統計至 4 日止，兩檔個股的漲幅分別達 22% 與 13%，超越大盤年初至今上漲 7.67%，挹注基金主要成份股表現。