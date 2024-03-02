台股ETF 2月績效前十強出爐 這檔受AI助攻大漲近1成稱冠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-02 10:40

在 AI 題材助攻下，半導體類股扮演多頭火車頭，帶領台股 2 月上演大驚奇，累計大漲 1077 點、6.02%，台股 ETF 績效排行榜出爐，第一金工業 30(00728-TW) 含息報酬以上漲 9.77% 稱冠，兆豐藍籌 30(00690-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW) 分列二、三名，2 月含息報酬均漲逾 8%。

根據統計，47 檔台股原型 ETF 2 月含息報酬全數翻正，表現最好的前 10 名 ETF 中，除市值型進榜 4 檔外，半導體、科技型 ETF 績效也竄出頭，其中，半導體 ETF 中，包括新光臺灣半導體 30 (00904-TW)、00891、群益半導體收益 (00927-TW) 三檔，2 月績效皆上漲逾 7.7%，表現相當亮眼。

若觀察今年以來的績效表現，中信小資高價 30(00894-TW)、富邦科技 (0052-TW) 皆呈雙位數成長，上漲逾 1 成，而半導體 ETF 中 ，則以 00891、00904 兩檔，含息報酬分別上漲 8.89%、8.42%，績效表現最為突出。

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00728 追蹤之標的指數為臺灣工業菁英 30，投資產業 60% 為半導體股，受惠 AI 科技終端應用的全面崛起，AI 晶片大廠輝達業績、獲利、股價強勢上揚攻創新高，基金前兩大持股台積電 (28.95%)、聯發科 (18.44%)，都見強勢上攻，合計台股兩大 AI 神股比重近 47%。

00728 主要投資大型權值、藍籌股，第一金投信說明，臺灣工業精英 30 指數主要持股涵蓋近期 AI 概念重要投資標的，AI 終端應用層面持續擴大趨勢下，台灣半導體產業仍然是全球 AI 產業發展的最大受惠者，趨勢行情仍可望跟隨 AI 的新 3C 商用化推廣持續受惠，第一金投信建議，台股 ETF 操作採取定期定額長線投資，以掌握 AI 長線投資紅利。

根據外媒報導，蘋果決定終止 10 年前啟動的電動車研發項目，將研發經費與資源轉向生成式 AI，消息一出引起市場譁然，新光臺灣半導體 30 ETF 經理人王韻茹表示，蘋果見 AI 大勢崛起，加緊投入生成式 AI 領域，未來蘋果相關 AI 供應鏈支援，勢必仰賴台廠 AI 半導體股，包括先進封裝的台積電、日月光、京元電子等。