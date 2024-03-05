AI熱潮刺激資料中心需求 科技巨頭資本支出狠甩石油公司

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-05 13:00

富國銀行投資研究所 (Wells Fargo Investment Institute) 數據顯示，受強勁人工智慧 (AI) 需求帶動，科技巨頭紛紛大手筆投資新的資料中心，資本支出也狠甩主要石油公司。

自 2020 年以來，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US) 和微軟 (MSFT-US) 在內的四大雲端基礎設施公司，資本支出已明顯高於石油業者，2023 年資本支出總額約達 1400 億美元。

在新冠肺炎疫情和烏克蘭戰爭爆發後，油價在 2022 年 3 月攀上每桶 100 美元上方，並隨著主要產油國減產而回落至每桶 80 美元。當能源價格上升，石油公司通常會增加資本支出，以提高原油產量。

然而，富國銀行投資研究所工業股分析師 Larry Pfeffer 預估，到了 2025 年，上述四家超大型科技公司每年資本支出將逼近 2000 億美元，資金也有望外溢到其他產業，例如商用不動產。