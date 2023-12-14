LinkedIn擱置遷移至微軟Azure雲端計畫 維持實體資料中心運作模式

知情人士透露，LinkedIn 已擱置放棄將其資料中心技術從實體設施轉移到微軟 (MSFT-US) 的 Azure 雲端。

決定不再推動代號為「Blueshift」的項目，代表 LinkedIn 的重大轉變。在微軟以 270 億美元收購該公司 3 年後，該公司於 2019 年宣布將轉向 Azure。LinkedIn 一直使用 Azure 來執行特定任務。

這項轉變對微軟來說是一次挫折，該公司正在利潤豐厚的雲端基礎設施市場上追趕亞馬遜網路服務 (AWS)，並一直依靠雲端技術和服務來推動其成長。微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 在 2014 年升任現職之前就負責雲端業務。

LinkedIn 工程副總裁許若夫 (Mohak Shroff) 在 2019 年宣布 Blueshift 的博客文章中寫道，「遷移到 Azure 將使我們能夠獲得廣泛的硬體和軟體創新，以及前所未有的全球規模。」

要求不透露姓名的消息人士表示，去年員工開始了解到不再進行 Azure 遷移的決定。高層強調該計畫是被擱置，而不是完全取消。

LinkedIn 技術長 Raghu Hiremagalur 在 2022 年 6 月給研發員工的備忘錄中表示，LinkedIn 將繼續使用一些 Azure 服務，並將「集中精力擴展和創新我們的本地基礎設施」。另一份內部文件則顯示，LinkedIn 和微軟共同同意延後讓 LinkedIn 的網站在 Azure 上運作。

Hiremagalur 在備忘錄中寫道：「鑑於 Azure 的需求令人難以置信，以及我們平台的發展，我們決定暫停 LinkedIn 的遷移計劃，以便為外部 Azure 客戶分配資源。」

LinkedIn 發言人證實，該微軟子公司改變了 Blueshift 的方向，並表示 LinkedIn 會繼續使用 Azure。

發言人表示：「我們正在使用 Azure 來補充我們的基礎設施需求，並進一步投資於我們的資料中心。」「這包括我們在 Azure 上運行 100 個針對員工的應用程式，利用 Azure FrontDoor 以及正在進行的工作來整合我們目前在同一屋頂下多個建築物的資料中心位置。Azure 對於支援和擴展我們團隊的協作和生產力以及為我們的成員提供價值至關重要。」

Azure Front Door 是一個內容傳遞網絡，可將資訊儲存在世界各地的不同位置，以便可以快速傳送到裝置。

一位知情人士表示，計劃遷移的問題源於 LinkedIn 試圖使用自有軟體工具，而不是 Azure 上現成的軟體工具。該人士表示，LinkedIn 正在建立一個額外的資料中心來滿足其運算需求。

在納德拉領導下，微軟已將部分收購的資產轉移到 Azure，包括 GitHub 和 Minecraft 開發商 Mojang。

最近，由於微軟對 OpenAI 的投資，Azure 備受關注，OpenAI 使用 Azure 基礎設施來執行為 ChatGPT 和其他產品提供支援的大型語言模型 (LLM)。納德拉告訴《連線》雜誌，他第一次看到 OpenAI 的 GPT-4 LLM 是在 2022 年夏天，也就是 OpenAI 發布 ChatGPT 聊天機器人的幾個月前。

微軟 10 月表示，第 3 季來自 Azure 和其他雲端服務的營收成長 29%，而 Li​​nkedIn 營收成長 8%。LinkedIn 去年 11 月表示會員數已達 10 億人。