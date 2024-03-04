中國全國人大會議明天揭幕 總理不開閉幕記者會了

據《財聯社》報導，婁勤儉說，今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，，經統籌考量，國務院總理李強不舉行記者會，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。

二、審查 2023 年國民經濟和社會發展計畫執行情況與 2024 年國民經濟和社會發展計畫草案的報告、2024 年國民經濟和社會發展計畫草案