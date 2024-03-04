中國全國人大會議明天揭幕 總理不開閉幕記者會了
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-04 13:15
中國十四屆全國人大二次會議發言人婁勤儉周一（4 日）表示，大會將於 3 月 5 日上午登場，3 月 11 日下午閉幕，會期共七天。
據《財聯社》報導，婁勤儉說，今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，，經統籌考量，國務院總理李強不舉行記者會，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。
十四屆全國人大二次會議周一上午舉行預備會議，通過大會議程，主要包括以下幾項：
一、審議政府工作報告
二、審查 2023 年國民經濟和社會發展計畫執行情況與 2024 年國民經濟和社會發展計畫草案的報告、2024 年國民經濟和社會發展計畫草案
三、審查 2023 年中央和地方預算執行情況與 2024 年中央和地方預算草案的報告、2024 年中央和地方預算草案
四、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國國務院組織法（修訂草案）》的議案
五、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告
六、審議最高人民法院工作報告
七、審議最高人民檢察院工作報告
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