比特幣價格創兩年高點 突破65000美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-04 19:20
在投資激增的推動下，比特幣價格繼續攀高，達到 65216 美元，為兩年以來新高，更加逼近歷史高點。
比特幣於 2021 年 11 月創下約 6.9 萬美元的歷史新高，在去年大漲之後，今年又飆升近 50%，其中很大一部分發生在最近幾周。
隨著比特幣現貨 ETF 在今年稍早獲得批准，為新的大型投資者進入市場鋪平了道路，幫助交易量的激增。這些基金的批准給了投資者新的信心，重新點燃了熱情和動力，進一步推動了加密貨幣價值的上升軌跡。
在圍繞現貨 ETF 也有望獲批的猜測推動下，以太幣也經歷了顯著上漲。 以太幣的價格今年迄今也飆升了 50%，到周一也突破了 3500 美元關卡。
加密貨幣市場的飆漲，與日本日經指數、標普 500 指數和那斯達克指數等股指的創紀錄表現同時發生。 分析師強調了比特幣表現與大盤之間的相關性，並指出比特幣仍然是高波動性的科技指標，這反映了市場對科技公司和創新的情緒。
投資者目前正在等待即將到來的比特幣減半事件，該事件可能會在四月發生。 減半可能會進一步提高價格，因為它會減緩供應量。從歷史上看，加密貨幣的價格在前三次減半事件後不久，均帶動漲勢。
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