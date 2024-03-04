比特幣價格創兩年高點 突破65000美元

鉅亨網新聞中心 2024-03-04 19:20

在投資激增的推動下，比特幣價格繼續攀高，達到 65216 美元，為兩年以來新高，更加逼近歷史高點。

比特幣於 2021 年 11 月創下約 6.9 萬美元的歷史新高，在去年大漲之後，今年又飆升近 50%，其中很大一部分發生在最近幾周。

隨著比特幣現貨 ETF 在今年稍早獲得批准，為新的大型投資者進入市場鋪平了道路，幫助交易量的激增。這些基金的批准給了投資者新的信心，重新點燃了熱情和動力，進一步推動了加密貨幣價值的上升軌跡。

在圍繞現貨 ETF 也有望獲批的猜測推動下，以太幣也經歷了顯著上漲。 以太幣的價格今年迄今也飆升了 50%，到周一也突破了 3500 美元關卡。