〈台幣〉股匯齊揚 終止連3貶收31.53元 創逾1周新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-04 18:05

台北股匯今 (4) 日連袂走強，加權指數終場大漲 369 點，衝上 19300 點，改寫歷史新高，新台幣兌美元匯率在外資匯入帶動下，一度升破 31.5 元關卡，終場升幅收斂，以 31.53 元作收，升值 7.6 分，終止連三貶，為逾一周以來新高，台北外匯市場成交金額 10.68 億美元。

新台幣兌美元今天以 31.58 元升值開出，最高來到 31.486 元、強升 1.2 角，拋匯力道強勁，不過，市場預期美國聯準會今年將啟動降息，壽險、投信業積極買入海外債券，使得美元買盤也很熱絡。新台幣匯率終場收在 31.53 元，升值 7.6 分，台北外匯市場成交金額 10.68 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.36%，歐元升值 0.38%，新台幣、新加坡幣分別升值 0.24%、0.23%，較為強勢，日元升值 0.09%，韓元微幅升值 0.02%，人民幣則小幅走貶，越南盾亦貶值 0.2%，亞幣漲跌互見。