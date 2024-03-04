中華電、波蘭EXATEL電信擴大合作 啟用5G智慧服務應用主題專區

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-04 14:07

中華電 (2412-TW) 繼去年 7 月與波蘭 EXATEL 電信簽署新興業務合作備忘錄 (MOU) 及台波雙方網路介接服務合約後，雙方合作迎來重大進展，本 (3) 月正式啟用波蘭 EXATEL 電信華沙總部的「5G ZONE」5G 智慧服務應用主題專區。

「5G ZONE」5G 智慧服務應用主題專區包含人流分析、人臉辨識及電子圍籬等智慧應用，充分展現中華電在 5G 專網上多元應用的能力，同時也為中華電信拓展歐洲市場立下良好的里程碑。

中華電與波蘭 EXATEL 雙方在簽署 MOU 後，即針對各項新興技術及 5G 專網應用，展開各項合作並快速達成共識，在雙方良好的互信基礎下，短短 7 個月內，就完成在位於波蘭華沙的「5G ZONE」5G 智慧服務應用主題專區，未來將以「5G ZONE」專區為基礎推廣至波蘭政府單位、企業客戶等 5G 發展場域及擴大雙方在 5G 領域合作。