注意！全家點數將到期 可折抵水電、換iphone

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-04 18:14

連鎖超商全家 (590TW)2023 年 Fa 點兌換即將於 3 月 31 日到期，為鼓勵會員活用點數、點點不浪費，全家整理四大整數放大術，包括「超過 500 項熱門商品便宜換」、「國際精品家電免費兑」、「折抵當筆消費與公費代收」與「Fa 點跨界兑換百家品牌優惠券」，可用在折抵水電瓦斯費，甚至可換 iphone，為會員聰明省荷包。

全家 Fa 點每 300 點相當於現金 1 元，可於全台超過 4200 家超商店舖和全盈 + PAY 逾 14 萬指定特店進行消費折抵，最受消費者歡迎的是，可折抵水電費、瓦斯費、停車費和監理規費用等 14 項公費代收項目。

全家說明，此次也集結超過 500 項商品、超商咖啡供消費者兌換，涵蓋自有品牌 FamiCollection 抽取式衛生紙、牧場直送 4.0 鮮乳等民生必需品。

同時，有 300 項全家店內商品可使用 1000 點起加價購，並享半價優惠，包含鮮食、點心零食、飲品及日用品、保健食品等眾多品項。

全家甚至將國際精品、質感家電納入 Fa 點免費兑範圍，可兌換 iPhone、國際精品與多款質感家電，如 Dyson SV18 手持吸塵器、LG R3 濕拖清潔機器人、Sharp 65 吋 4K 液晶顯示器、recolte 氣炸烤箱，今年更首度推出 FUJITSU 變頻分離式空調。

除了超商商品外，全家點數還可用來兌換多家合作品牌優惠券，例如 LINE WEBTOON 15 枚回饋型代幣、籌碼 K 線 APP 專業版權限 (14 天)、 ez 訂電影票 7 折優惠券、foodpanda 優惠碼和大都會車隊 55178 乘車券，滿足娛樂、生活、交通各面向。