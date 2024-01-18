〈力積電法說〉Q1營收估小減 全年三因素發酵再優去年

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (18) 日舉行法說會，公布去年第四季財報與最新展望，總經理謝再居表示，今年首季受出貨天數減少影響，季減估小幅個位數約 5-6%，現在對第二季也抱持樂觀態度，預期在記憶體價格持續提高、產能利用率回升與銅鑼新產能貢獻下，全年營運將優於去年。

謝再居指出，去年第四季開始感受客戶需求顯著回溫，客戶庫存已降至到一般水位，也希望在低價時多建立一些庫存，記憶體受惠 DRAM/Flash 價格續漲，記憶體代工表現較好，首季稼動率估回升至 70-75%，有助減少閒置產能損失與毛利率。

至於邏輯代工業務則預計逐季回升，期待下半年表現，但針對驅動 IC 方面，受中國傾向採用當地業者影響，預期相對其他產品較不樂觀。

銅鑼新廠方面，力積電現階段正執行機台移入和調整產線方面，執行率約 8 成，預計下半年 8500 片可以全線投產，產品以 55、40 奈米邏輯產品為主。

針對資本支出，去年原預計是 17.5 億美元，最後實際為 15.4 億美元，其中的 2 億美元挪移到今年，今年資本支出約落在 8.1 億美元，大部分用於銅鑼 P5 新廠，剩餘 1 成會用來添置 P2、P3 廠相關設備。

針對中國成熟製程產能大量開出，影響成熟製程價格競爭激烈，力積電說，公司數年前就開始在準備，重心聚焦在去中國化如在歐、美、日、韓客戶，且車用在中國以外的市場也有很多需求，也因為公司具備有邏輯和記憶體代工還有 2.5D/3D 封裝等特殊製程，可以和中國競爭對手形成差異化。