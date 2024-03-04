「鹽」續有愛 因為你在 臺鹽號召捐血行動

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-04 13:18

全台血庫告急，臺鹽 (1737-TW) 將於 3 月 9 日在中山捐血車 (台南公園) 舉辦 2024 年「鹽愛，延續你的愛」捐血公益活動，總經理陳世輝、副總李杰翰帶領「臺鹽志工隊」及帕奧桌球國手程銘志積極響應，號召員工、各界人士挽袖捐熱血幫助醫療。

捐血中心表示，受到春節連假、放寒假及低溫影響民眾出門意願，近期血液庫存量不足，臺鹽公司遂與開基玉皇宮共同舉辦「鹽愛，延續你的愛」捐血公益活動，呼籲民眾以實際行動「捐血一袋，救人一命」，成為他人生命的及時雨，一同守護台灣的醫療。

為感謝民眾踴躍捐熱血，臺鹽特別提供環保洗沐禮盒、實體門市及台塩線上購優惠兌換券，並由開基玉皇宮熱情贊助四色養生平安壽麵等豐富禮品回饋捐血者。另外，捐血 500cc 者再加碼送台灣鹽山二合一咖啡。昨日臺鹽公司總經理陳世輝率領臺鹽志工隊響應捐血，臺鹽公司長期贊助的帕奧桌球國手程銘志也出席力挺捐血活動，一起支持愛心公益。