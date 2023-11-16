供需結構持續好轉 裕民：推升散裝運價長期有撐

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (16) 日召開法說會指出，第四季進入鐵礦砂出貨旺季，預計營運將優於第三季，展望 2024 年，乾散貨需求雖相對溫和，仍有逐步改善的空間，再加上船噸供給不足，料供需結構持續好轉，推升未來散裝運價可期。

裕民指出，在航運脫碳政策下，目前市場上高達 70% 的散裝船隊恐在 2030 年前不符環保法規，然而，交船等待期卻創下 2009 年以來新高。

除了供給吃緊，裕民也提到，鋼鐵需求逐步恢復，觀察到今年全球鋼鐵需求成長 1.8%，明年估 1.9%，而各大礦商均看好明年的鐵礦砂產量優於今年，因此，明年乾散貨需求有逐步改善的空間。

隨著供需結構持續改善，裕民認為，長期將支撐未來運價。

從散裝期貨指數來看，裕民說明，海岬型 11、12 月向下修正，而明年第一季將到最低約 9300 美元，但第二季起逐漸自 14000 美元回升。

裕民第三季合併營收 39.01 億元，年減 5.2%，稅後純益 7.64 億元，年減 58.5%，每股純益 (EPS)0.91 元，前三季稅後純益 18.57 億元，年減 52%，EPS 2.2 元。

目前裕民平均船齡 5.8 年、節能船比例高達 94%，優於市場平均 11.98 年和 36%，裕民說明，海岬型船舶有 35% 簽訂 2 年期長約，合約價約 20000 美元，另有近半船舶簽訂 6-10 個月的合約。