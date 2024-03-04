〈焦點股〉碳權題材火燙 造紙族群紅通通
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-04 10:38
台灣碳交所去年成立，首批國際碳權於去年 12 月正式上架，碳費也將於明年開徵，激勵擁有碳權與碳匯的造紙族群今 (4) 日紅通通，華紙 (1905-TW) 漲逾半根停板，榮成 (1909-TW)、永豐餘 (1907-TW)，以及正隆 (1904-TW) 也都有所表態。
華紙今天漲勢最為強勁，早盤以 23 元開高走高，一度觸及漲停價 25 元，雖隨後漲幅收斂，但仍漲逾半根停板，站上所有均線，成交量超過 1.6 萬張。其他造紙族群也有表現，榮成漲 2.86%，永豐餘漲 2%，正隆漲 0.34%。
上周大同 (2371-TW) 子公司福華 (8085-TW) 宣布與莫比綠電簽署 MOU，攜手開發碳資產與方法學，確保碳資產多樣性以及碳權的供給量，激勵福華上周漲多，法人指出，碳權題材今天輪動至造紙族群。
華紙在兩岸擁有 3 萬多公頃的林地，固碳量約 290 萬噸，從造林到造紙形成固碳產業鏈，可扣抵碳權價值。永豐餘則設立碳管理事業群，建構碳管理平台，聚焦碳權與電力市場。
至於正隆則是全台首家取得國際碳權交易資格的業者，並攜手 20 家上下游產業鏈夥伴，組織碳中和聯盟。榮成方面則積極布局兩岸碳權，在中國已有 52 萬噸的盈餘量，更預計 2030 年在台灣取得 23 萬噸的碳權。
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