〈焦點股〉碳權題材火燙 造紙族群紅通通

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-04 10:38

華紙今天漲勢最為強勁，早盤以 23 元開高走高，一度觸及漲停價 25 元，雖隨後漲幅收斂，但仍漲逾半根停板，站上所有均線，成交量超過 1.6 萬張。其他造紙族群也有表現，榮成漲 2.86%，永豐餘漲 2%，正隆漲 0.34%。

上周大同 (2371-TW) 子公司福華 (8085-TW) 宣布與莫比綠電簽署 MOU，攜手開發碳資產與方法學，確保碳資產多樣性以及碳權的供給量，激勵福華上周漲多，法人指出，碳權題材今天輪動至造紙族群。

華紙在兩岸擁有 3 萬多公頃的林地，固碳量約 290 萬噸，從造林到造紙形成固碳產業鏈，可扣抵碳權價值。永豐餘則設立碳管理事業群，建構碳管理平台，聚焦碳權與電力市場。