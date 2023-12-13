〈碳費上路〉福華電子董座：碳費訂定需考量中小企業負擔

碳費將在明年正式上路，並在 2025 年開始徵收，外界關心碳稅費用該如何訂定才合理。對此，福華電子 (8085-TW) 董事長洪奇昌今 (13) 日指出，費用的訂定還需考慮中小企業能否負擔，因此政府將碳稅價格降低是合理的。

洪奇昌表示，歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 今年 10 月試行，將於 2026 年正式上路，因此至 2025 年底還有 2 年的緩衝期。洪奇昌說明在緩衝期中，CBAM 僅針對五個主要高耗能產業實施，包括水泥、鋼鐵、金屬、塑化以及石化。

洪奇昌特別點出，CBAM 將「金屬加工業」歸納進金屬業中。洪奇昌說，這就對台灣中小企業有立即影響了。洪奇昌說明，由於台灣許多生產扣件、螺絲、螺母等中小企業，因此政府已經開始介入，協助廠商解決「碳焦慮」問題。

至於大型企業方面，洪奇昌認為，不必太擔心。洪奇昌舉例，台達電 (2308-TW) 前幾日用高價買碳費，因此台灣大型企業在碳費價格上都可以自行處理。主要還是要關注台灣的中小企業，尤其中小企業比例相當高，政府應下更多功夫。

洪奇昌提到，在亞洲與太平洋有 68% 的碳開發，與台灣距離近，因此建議政府可以攜手大型企業或自然資源開發商，配合新南向政策，將碳資源開發列為重要項目之一。