〈生策年會〉施崇棠：華碩逾千名人力投入AI 醫療目標打造次世代資訊平台

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-04 12:52

華碩 (2357-TW) 董事長施崇棠今 (4) 日在生策年會以「Healthcare 4.0: 建構未來醫療照護服務的數位基石」為題進行專題演講。他表示，AI 無所不在，公司已投入逾千名人力投入相關開發，其中醫療領域看準次世代醫療資訊市場，目標打造 Xhis 醫療平台。

施崇棠指出，疫情後數位科技解決生命科學與醫療照護的問題，同時加速醫療照護產業的數位轉型以及更個人化的精準醫療，此外，大數據搭配 AI 正在賦能未來醫療場景，透過 Lean Thinking(精益思考) 與 Agile Methodology(敏捷開發) 可以大幅強化及優化醫院的數位轉型，最終境界則是建構智慧醫療。

華碩正透過智慧化的框架來實現理想的 CPS 系統，包含數位基礎架構、數位平台、數位應用，施崇棠說，因為醫療是屬於創新產業，因此數據共同性、應用開放性，以及具備數據交換與 AI 數位平台將是推升智慧醫療發展的關鍵。

施崇棠進一步說，過去兩年的 BTC 會議重點為次世代醫療資訊系統，華碩全力建構 XPS 次世代醫療資訊系統平台，讓台灣有一流的系統，並進一步帶動台灣醫療資訊產業、智慧醫材產業與精準醫療產業共同發展。