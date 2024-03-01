ASML員工績效獎金平均可領6個月 招手更多女性專才

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-01 19:41

2024 校園徵才即將開跑，艾司摩爾 (ASML-US) 今 (1) 日表示，明日即將參與台大校園博覽會，今年推出線上講座與導生計畫，打造多元共融的職場環境，招手女性理工人才。回顧去年儘管半導體景氣不佳，不過，ASML 員工平均依然可領 6 個月以上的績效獎金(STI)，實際薪酬會依工作性質、年資和績效而定。

ASML 是全球半導體產業發展先進製程的重要策略夥伴，也是全球最大半導體設備商，2023 營收與市值位居全球半導體設備第一。今年 ASML 成立 40 周年，隨著客戶需求的增長，為了客戶提供最佳支援服務，同時優化量測、檢測產品的研發支援能力，以及打造台灣成為全球供應鏈管理中心。

ASML 為滿足客戶需求，持續招募與培育台灣頂尖人才，正式啟動 2024 年度校園徵才計畫，將透過一系列校園招募活動、講座、參訪、獎學金、產學合作及企業實習和導師計畫，讓新鮮人從多管道認識半導體產業趨勢和 ASML 的技術創新和企業文化，同時致力培育女性理工人才，將於今年推出線上講座與導生計畫，打造多元共融的職場環境，招手女性理工人才。

ASML 重視人才國際化及員工發展，提供全球工作輪調機會及全方位職能培訓，強調「以人為本」、「開放尊重」的管理制度。

ASML 台灣暨東南亞區人資長劉伯玲表示，台灣是 ASML 在亞洲的最大據點，匯聚來自 30 國的工作者，這讓公司的工程師擁有得天獨厚的機會，不僅能夠學習獨步業界的微影技術、參與最先進的半導體製程技術發展，更能與各國同事共事交流，成為國際化的工程菁英人才。

ASML 相當重視員工的學習與發展，提倡 3E(Explore, Engage, Embed) 主動學習原則，創造員工學習探索的空間、鼓勵員工思考和規劃個人職涯發展，除了全球產品技術訓練外，也提供非技術性核心職能與管理職能訓練，提供工作效能、溝通力、個人領導力、專案管理與管理領導等超過 30 種不同的課程，2023 年超過 5,000 人次完成核心職能與管理職能訓練，總時數達 7 萬小時。

ASML 持續打造多元共融的工作環境， 致力提供性別平等的工作環境，依據員工的適性工作能力與組織發展給予最佳的發揮空間與職場文化，目前有超過 25% 的女性專業人才在台灣服務，ASML 台灣管理團隊共有九位成員，其中女性成員就佔三位，達到 1/3 的女性比例，今年將持續致力於女性校園人才培育， 期待未來招募更多女性專才加入。

搭配春季校園活動，四月將舉辦 Women at ASML 線上講座，透過 ASML 女性工程師與主管的個人職涯分享，為同學建立未來職涯想像；下半年也將首度推出導生計畫（Female mentorship program），透過業界工作者的實務經驗傳授，為莘莘學子鋪墊並接軌半導體產業。