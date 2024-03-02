〈熱門股〉緯穎AI營收發光發熱 股價周漲15%創高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-02 09:09

AI 指標廠緯穎 (6669-TW) 周二 (27 日) 召開法說會，財務長陳昌偉指出，去年第四季 AI 營收占比已突破 2 成，預期將呈現逐季成長態勢，今年底 AI 相關比重超過 20% 是合理的，激勵緯穎周漲逾 1 成，股價一舉突破 2500 元大關創下新高。

緯穎周五 (1) 日早盤跳高開 2480 元，隨後一路走高衝破 2500 元，盤中一度觸及 2510 元，終場以 2500 元作收，本周周漲幅 15.21%。觀察三大法人本周籌碼動向，周一 (26 日)、周二 (27 日) 連 2 賣，合計賣超 471 張，周四 (29 日) 與周五連 2 買，回補 3211 張。

緯穎去年第四季因 ASIC 伺服器專案的 NRE 挹注，加上 AI 營收占比達 20%，帶動產品組合轉佳。展望今年，陳昌偉表示，隨著 AI 伺服器新產品陸續推出，以及開發中的專案持續發酵，預期 AI 伺服器今年將呈現逐季成長態勢。傳統伺服器方面，陳昌偉則預估，持平至維持年增。