鴻海新春開工團拜 今明年AI伺服器暢旺

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-17 16:15

鴻海 (2317-TW) 今 (17) 日舉行新春開工典禮，由董事長劉揚偉親自主持，發言人巫俊毅會後受訪時指出，AI 伺服器展望佳，會是今年營收的主要成長動能之一，明年需求也會非常好。

巫俊毅表示，AI 產業過去一年蓬勃發展，包括軟體或應用上面的開發，自然而然帶動硬體需求，而全球伺服器產業之中，鴻海市佔率就有 4 成，尤其是中上游的產品，市佔率非常高，會是鴻海今年最主要營收成長來源之一。

巫俊毅進一步指出，今、明二年 AI 發展都還是會非常好，也持續與客戶緊密合作、保持優勢，預期整個供應鏈開始平順之後，相關貢獻會比較明顯。

除了 AI 伺服器外，電動車也是鴻海今年營運重點，巫俊毅重申，Luxgen n7 在手訂單約 9000 輛，維持上半年完成交貨完畢的目標不變，今年會開始看到電動車有比較明顯的貢獻，也會持續爭取國際品牌車廠訂單。

而今年是鴻海 50 周年，鴻海也將於 2 月 20 日舉辦晚宴，外界也關注出席名單，對此，巫俊毅表示，現階段不方便透露太多，但以鴻海集團在全球供應鏈地位，相信重要客戶會以不同的方式參與。