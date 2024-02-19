伺服器Q1出貨淡季不淡 帶動廣達、英業達營運
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-19 15:50
DIGITIMES 分析師蕭聖倫指出，隨著北美雲端業者持續購入 AI 伺服器，也開始針對通用型伺服器進行新一輪的採購，加上品牌商因新平台出貨持續成長與企業買氣小幅回溫，預期淡季不淡，其中廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 出貨將顯著季增。
蕭聖倫表示，2023 年第四季全球伺服器出貨較第三季成長 3.1%，略低於預期，美系大型雲端業者加快出清前代機種，AI 伺服器同樣較去年第三季成長，不過品牌商表現不如雲端業者，主要因為企業採購力較弱，加上新平台出貨不如預期所致。
不過展望今年第一季，蕭聖倫認為，第一季全球伺服器將季增 1.7%，可望回到年成長的軌道，美系大型雲端業者在 2023 年下半年因競購高價 AI 伺服器，導致排擠通用型伺服器的預算，第一季開始重啟新一輪的採購，布建通用型伺服器，預期淡季不淡。
蕭聖倫進一步提到，由於前一代的 CPU 平台庫存將消耗完畢，預計也將開始加速 Eagle Stream 及 Genoa 等新平台的轉換，其中又以 Google(GOOG-US) 與微軟 (MSFT-US) 更新力道較強。Google、微軟及其他美系品牌商需求增溫，預期將帶動台系代工廠，包括廣達、英業達營運。
蕭聖倫說明，2023 年第四季由於高利率的環境，使得企業 IT 採購較為謹慎，品牌商如戴爾 (Dell)、惠與 (HPE) 推出的 x86 平台新品出貨雖然持續增加，但較高價格及企業延長舊機使用年限都使新機轉速度不如前代。
蕭聖倫也提到，北美雲端業者開始加速出清 Whitley 平台以前的機種，部分業者也擴大採自有處理器機種的採購，帶動美系雲端業者第四季成長 5.6%。至於中系資料中心部分，因第三季出貨基期仍較低，第四季反彈季增程度較高。
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