外資再加碼102億元 掃貨兩檔重電股2.1萬張 翻臉提款開發金

台股今 (1) 日開高走低，萬九關卡未站穩收跌 18935 點，外資再加碼買超台股 102 億元，銀彈大舉買進重電股亞力 ( 1514-TW )、大同 ( 2371-TW ) 共 2.1 萬張、合計買超 16.8 億元；外資昨日大買的開發金 ( 2883-TW ) 今日翻臉減碼 1.3 萬張。

三大法人今日合計買超 52.58 億元，外資買超 102.71 億元，投信也翻多買超 1.51 億元，自營商則轉為賣超 51.64 億元。期貨方面，外資淨空單增加 5115 口至 1493 口。

外資也增持多檔 ETF，包括國泰永續高股息 (00878)1.4 萬張為今日最多、復華富時不動產 (00712)1 萬餘張、國泰智能電動車 (00893)9,126 張。

賣超方面，外資調節最多的是群益台灣精選高息 (00919)、逾 3 萬張，群益 ESG 投等債 20+(00937B) 也有 2 萬張、大華優利高填息 30(00918) 近 1.1 萬張，開發金 1.3 萬張、中信金 7,654 張。