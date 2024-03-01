外資再加碼102億元 掃貨兩檔重電股2.1萬張 翻臉提款開發金
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-01 18:05
台股今 (1) 日開高走低，萬九關卡未站穩收跌 18935 點，外資再加碼買超台股 102 億元，銀彈大舉買進重電股亞力 (1514-TW)、大同 (2371-TW) 共 2.1 萬張、合計買超 16.8 億元；外資昨日大買的開發金 (2883-TW) 今日翻臉減碼 1.3 萬張。
三大法人今日合計買超 52.58 億元，外資買超 102.71 億元，投信也翻多買超 1.51 億元，自營商則轉為賣超 51.64 億元。期貨方面，外資淨空單增加 5115 口至 1493 口。
外資今日買超亞力 1.1 萬張、大同 1 萬餘張、國產 5,891 張；電子股加碼晶豪科 1.08 萬張、英業達 6,116 張、宏碁 6,082 張。
外資也增持多檔 ETF，包括國泰永續高股息 (00878)1.4 萬張為今日最多、復華富時不動產 (00712)1 萬餘張、國泰智能電動車 (00893)9,126 張。
賣超方面，外資調節最多的是群益台灣精選高息 (00919)、逾 3 萬張，群益 ESG 投等債 20+(00937B) 也有 2 萬張、大華優利高填息 30(00918) 近 1.1 萬張，開發金 1.3 萬張、中信金 7,654 張。
外資持續賣超聯電 1.2 萬張、鴻海 1 萬餘張、友達 9,592 張、華泰 8,308 張；非電族群則減碼航運指標陽明 9,794 張、長榮航 9,757 張，以及中鋼 9,481 張。
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