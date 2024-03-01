墨石資本旗下自研LLM推單機Beta版 完全離線也能用

鉅亨網新聞中心 2024-03-01 13:40

墨石資本（Inkstone Capital）旗下一家專注於人工智能研究與應用的創新企業，近日宣布其自主研發的語言大模型——玉山 AI（Yushan AI）單機 Beta 版正式推出。YuShan AI 是台灣首個由民間自主研發的大型語言模型（LLM），可在完全無網絡環境下運行於 iPad、筆記型電腦以及 Apple 和 Android 移動設備，此項技術突破不僅為 AI 技術的應用提供了新的維度，同時也為企業資訊安全提供了堅固的保障。

隨著人工智能技術的飛速發展及其在各行各業的廣泛應用，在提升工作效率、推動科技創新方面有顯著優勢。這些技術進步不僅促進了產業升級，也為人類生活帶來了前所未有的便利。然而，技術的快速發展同時伴隨著諸多挑戰和風險，其中安全性問題尤其引人關注。

在關鍵領域，如工業自動化、醫療衛生、金融服務、交通管理以及軍事防衛等領域，一旦 AI 系統遭到惡意攻擊或數據洩露，可能導致嚴重後果，涉及巨額財產損失及重大的人身安全風險。

Yushan AI 項目自創立之初便致力於解決人工智能領域中的關鍵問題——如何在不犧牲功能強大性和靈活性的前提下，提升 AI 系統的安全性和隱私保護。該項目開發的 AI 語言模型基於先進的 Transformer 架構，經過周密的設計和細致的優化，不僅展現了卓越的自然語言處理能力，更重要的是，它能夠在完全離線的環境中獨立運作。

這一創新使得用戶能夠在任何地點、無需依賴網絡連接的情況下，通過移動設備如平板、筆記型電腦或智能手機，體驗到強大的語言處理功能。此外，其獨特的離線運作能力不僅大幅提升了企業的生產力和競爭力，也為處理敏感信息的企業內部 AI 應用提供了更高級別的資訊安全保障。

Yushan AI 的主要特點包括：

1. 高度獨立的離線運作能力：Yushan AI 具備在完全無需互聯網連接的環境下運行的能力，這一特性對於需要在高度保密或網絡信號不穩定的地區工作的用戶來說，提供了無可比擬的便利。無論是深入偏遠地區進行科學研究，或是在商務旅途中處理急需保密的文件，Yushan AI 都能提供堅實的技術支持。

2. 先進的自然語言處理能力：基於最新的 Transformer 架構，Yushan AI 展現了強大的自然語言理解和生成能力，能夠執行包括語言翻譯、文本摘要、情感分析在內的多種複雜任務。這使其能夠廣泛應用於新聞編撰、學術研究、市場分析等多個領域，顯著提高相關工作的效率和質量。

3. 顯著的安全性：Yushan AI 的獨立離線運作能力顯著降低了數據洩露和網絡攻擊的風險。透過充分利用端智能和邊緣計算的強大優勢，Yushan AI 能夠在本地處理和分析數據，從而無需將數據傳輸到雲端或其他遠程伺服器。這種方式不僅顯著提高了數據處理的效率，而且還避免了數據在傳輸過程中可能遭遇的各種安全威脅。

4. 廣泛的應用場景：Yushan AI 為不同行業的專業人士提供強大支持，包括但不限於內容創作者、語言學家及商業人士等，其離線功能特別適用於需要在保護隱私或網絡受限的環境下進行工作的場景。

5. 用戶友好的操作界面：Yushan AI 注重用戶體驗，提供了直觀易用的操作界面，使得用戶無需進行繁瑣的設置即可快速啟用所有功能，極大地降低了 AI 技術的使用門檻。

6. 持續的技術更新和支持：墨石資本 Inkstone Capital 承諾對 Yushan AI 進行持續的技術升級和優化，以確保其在未來的應用中能夠保持技術領先，並迅速響應用戶的反饋和需求，進一步提升用戶體驗。