〈財報〉AI伺服器需求強 戴爾上季財報優預期 盤後大漲16%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-01 06:38

戴爾 (DELL-US) 周四 (29 日) 盤後公布第四季業績超出預期，反映對其人工智慧 (AI) 伺服器的強勁需求，消息帶動盤後股價大漲約 16%。

戴爾在財報電話會議中表示，預估 2025 會計年度第一季營收將落在 210 億美元至 220 億美元間，全年營收估為 910 億美元至 950 億美元，調整後每股盈餘 (EPS) 為 7.25 美元至 7.75 美元。

該公司表示，AI 的發展動能令人倍感信心，預估到 2025 會計年度將重回成長。不過，總體經濟環境仍將使部分客戶對基礎設施成本保持謹慎。

財務長 Yvonne McGill 指出，含電腦業務在內的客戶解決方案 (CSG) 收入應會以「個位數前段百分比」(low single digits)成長；在 AI 的推動之下，基礎設施解決方案 (ISG) 收入將以「十位數中段百分比」(mid-teens)成長。

戴爾周四收盤上漲 1.51% 至每股 94.66 美元。截稿前，盤後股價漲約 16%，該股今年迄今累計已漲逾 23%。

FY24 Q4(截至 2/2) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預期

營收：223.2 億美元 (年減 11%) v.s. 221.6 億美元

調整後 EPS：2.20 美元 (年增 22%) v.s. 1.73 美元

部門營收表現

基礎設施解決方案 (ISG)：93.3 億美元 (年減 6%)

客戶解決方案 (CSG)：117.2 億美元 (年減 12%)

按業務表現來看，向企業客戶銷售伺服器、儲存設備與網路裝置等產品的 ISG 業務，上季收入約 93 億美元，年減 6%，但季增 10%，其中 49 億美元是由「AI 優化伺服器」所貢獻，儲存設備收入則達 45 億美元。

營運長 Jeff Clarke 於聲明表示，AI 優化伺服器所帶起的強勁勢頭仍在持續，訂單成長近 40%，且積壓訂單幾乎翻倍，截至 2024 會計年度的金額共計達 29 億美元。

含個人電腦 (PC) 銷售在內的 CSG 業務，上季營收為 117 億美元，年減 12%。其中商用 PC 收入為 96 億美元，年減 11%，消費 PC 收入為 22 億美元，年減 19%，反映 PC 市場持續低迷。