蘋果庫克透露正重金投資生成式AI 今年稍晚有重大公告

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-29 11:19

蘋果執行長庫克透露正大舉投資人工智慧 (AI)，這是蘋果迄今為止所發出最強烈信號之一，顯示這家 iPhone 製造商正擁抱席捲整個科技業的生成式 AI 熱潮。

庫克周三 (28 日) 在年度股東大會上表示，看到了生成式 AI 具有驚人潛力，這也是蘋果目前在這塊進行大量投資的原因。「我們相信，它將在生產力與解決問題等方面為我們的用戶帶來變革。」

蘋果迄今仍未推出能和 OpenAI 的 GPT 或 Google 的 Gemini 競爭的 AI 模型產品，但庫克今日透露，今年將會發布一項重大公告。「我期待在今年稍晚與大家分享我們在生成式 AI 領域的突破，相信這是另一項可重新定義未來的技術。」

庫克還將幾款已發布的蘋果產品重新定位為「AI 驅動」，藉此強調公司多年來一直致力於該項技術。過去蘋果通常傾向避免使用「AI」一詞，更偏好使用「機器學習」。

庫克表示，目前使用蘋果 AI 科技的功能包含頭戴裝置 Vision Pro 的手部追蹤工具，以及 Apple Watch 的心率警報，並表示 MacBook 中的晶片也能執行 AI 功能。

庫克說：「AI 已經融入我們用戶的生活中，AI 讓 Apple Watch 能夠幫助追蹤運動狀態，自動偵測用戶是在散步還是在游泳。若遇上車禍，它可以讓 iPhone 用戶撥打電話求助。」

一般來說，蘋果通常在每年 6 月的開發者大會上宣布新的軟體產品及功能。

在本次股東大會上，庫克沒有被問到有關電動車項目的問題。他此前曾形容電動車項目為「所有 AI 項目的根源」。然而，日前有外媒報導指出蘋果已正式放棄電動車項目。