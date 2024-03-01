00919公告3月估配0.61元年化配息率逾10% 收盤價連7日創高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-01 09:21

群益台灣精選高息 ETF (00919-TW) 即將在 3 月迎來第四次配息，自從連續三次配出超過 10% 的年化配息率、且次次都填息後，引發市場高股息投資話題，根據群益投信官網公告顯示，00919 本次預估配發金額為 0.61 元。若以 29 日收盤價 24.03 元來計算，單次殖利率就有約 2.54 %，年化配息率達 10.15%。

台股 29 日終場上漲 112.36 點，收在 18966.77 點，創收盤新高，統計 2 月上漲 1077 點，漲幅 6.02%。觀察包含槓反 56 檔台股 ETF 表現，共計 12 檔同步創下收盤新高，分別為 00919、00927、00904、00913、00894、00934、00912、00922、0051、00921、0056、00928，讓 181 萬 3737 位受益人賺錢，其中，00919 是自 2 月 20 日填息創高後，連續 7 天創新高，表現突出。

00919 已連續四季年化配息率衝破 10%，刷新台股 ETF 配息紀錄，此次配息再加碼，53 萬投資人可望同步受惠。從最新淨值組成觀察，00919 目前可分配投資收益為 1.78 元，若加上今年除權息旺季的息收，未來高息續航力更值得期待。00919 本次除息日為 3 月 18 日，參與除息最後買進日為 3 月 15 日，配息發放日為 4 月 15 日。

財富管理業者表示，投資人最不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成分股企業獲利成長性，00919 從 2 月 20 日完成第三次填息後，已經連續 7 天創新高，顯示出息利雙收的優勢。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，近期隨著台股持續走高，大盤整體融資餘額持續攀高，龍年以來，上市融資增加 115 億元，融券僅僅增加 1.4 萬張，另外上櫃融資增加 74 億元，整體增幅相對更為明顯，另外中央銀行公布今年 1 月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額月增 620 億元，重返 3 兆元大關，來到 3 兆 175 億元，顯示近期隨著國際股市持續維持熱絡，市場散戶信心明顯恢復。