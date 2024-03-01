00919公告3月估配0.61元年化配息率逾10% 收盤價連7日創高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-01 09:21
群益台灣精選高息 ETF (00919-TW) 即將在 3 月迎來第四次配息，自從連續三次配出超過 10% 的年化配息率、且次次都填息後，引發市場高股息投資話題，根據群益投信官網公告顯示，00919 本次預估配發金額為 0.61 元。若以 29 日收盤價 24.03 元來計算，單次殖利率就有約 2.54 %，年化配息率達 10.15%。
台股 29 日終場上漲 112.36 點，收在 18966.77 點，創收盤新高，統計 2 月上漲 1077 點，漲幅 6.02%。觀察包含槓反 56 檔台股 ETF 表現，共計 12 檔同步創下收盤新高，分別為 00919、00927、00904、00913、00894、00934、00912、00922、0051、00921、0056、00928，讓 181 萬 3737 位受益人賺錢，其中，00919 是自 2 月 20 日填息創高後，連續 7 天創新高，表現突出。
00919 已連續四季年化配息率衝破 10%，刷新台股 ETF 配息紀錄，此次配息再加碼，53 萬投資人可望同步受惠。從最新淨值組成觀察，00919 目前可分配投資收益為 1.78 元，若加上今年除權息旺季的息收，未來高息續航力更值得期待。00919 本次除息日為 3 月 18 日，參與除息最後買進日為 3 月 15 日，配息發放日為 4 月 15 日。
財富管理業者表示，投資人最不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成分股企業獲利成長性，00919 從 2 月 20 日完成第三次填息後，已經連續 7 天創新高，顯示出息利雙收的優勢。
群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，近期隨著台股持續走高，大盤整體融資餘額持續攀高，龍年以來，上市融資增加 115 億元，融券僅僅增加 1.4 萬張，另外上櫃融資增加 74 億元，整體增幅相對更為明顯，另外中央銀行公布今年 1 月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額月增 620 億元，重返 3 兆元大關，來到 3 兆 175 億元，顯示近期隨著國際股市持續維持熱絡，市場散戶信心明顯恢復。
此外，半導體產業受惠景氣落底，台積電法說已釋出樂觀數字，有利族群持續向上，可留意相關供應鏈，以及 IP 族群等，2024 年台股上市櫃企業獲利可望由科技業領頭恢復成長軌道且能見度延續至 2025 年。
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