投信8檔新基金3月百花齊放 募集規模突破千億

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-04 09:59

農曆年長假後市場資金充沛，投信業者積極搶進新基金募集，統計 3 月即將募集發行的基金，共計 8 檔，類型包含 2 檔債券基金、2 檔多重資產、4 檔 ETF，募集規模達千億以上。

3 月開募的 8 檔基金分別為群益時機對策非投資等級債券基金、富蘭克林華美優選非投資等級債券基金、路博邁 ESG 優選平衡基金、兆豐收益增長多重資產基金、統一台灣高息動能 ETF、元大臺灣價值高息 ETF、台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF、中國信託上游半導體 ETF。

就基金主題來看，由於升息循環結束，債券投資契機乍現，因此債券基金與多重資產基金都掀起募集熱，而 ETF 熱度也居高不下。

去年第四季債市反彈，許多投資人都在問今年還會漲嗎？現在進場會不會太晚了？觀察 2000 年以來 Fed 停止升息後，多在一年內就會啟動降息，根據過去三次 Fed 停止升息的隔年，在降息、利率風險趨緩下，全球債券表現皆呈現上漲。

據了解，群益時機對策非投資等級債券基金投資範圍涵蓋全球非投資等級債與投資等級債，並採用「TIME 複合債配置策略」，可依經濟景氣、利率政策、特殊事件等重大變化動態調整債券配置，60~80% 比重主要投資於全球非投資等級債券，20~40% 比重則彈性配置於投資等級債券、資產抵押債券 (ABS)、新興市場債券等，以有效應對不同的市場環境，強化債券投組韌性，降低可能波動，加上基金不只月月配息，還有機會加碼再領年分紅機制，更能滿足投資人息利雙收的需求。

國內首檔以美國市場為主的台新美 A 公司債 20+(00942B-TW) 已獲准募集，讓投資人得以掌握美國長天期公司債多頭行情。經理人黃鈺民指出，Fed 目前聯邦基準利率維持在相對高點，但今年仍有很大機率開始降息，雖在降息時程尚未確立前，美債殖利率短期可能相對處於波動，但長期具多頭態勢。

黃鈺民進一步表示，長天期債券存續期間長，未來若市場利率走低，相對短天期債券具資本利得 (價差) 優勢。其中，美國投資等級債近三年平均殖利率皆在 5% 以上，深具吸引力，目前是布局的好時機。