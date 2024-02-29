〈台股盤前〉台股萬九站不穩 短線震盪長線維持多頭

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-29 08:11

台股昨 (28) 日適逢 228 休市一日，不過放假前台股萬九得而復失，以 19023 點再度創新高後急跌跳水，終場跌 93 點，以 18854 點作收，驚險守住 5 日線。法人認為，短期走勢呈現震盪，不過長線仍維持多頭排列。

回顧台股周二 (27 日) 表現，台積電盤中領跌壓盤，所幸權值股與金融股尾盤撐腰，終場跌幅收斂。近日漲多的 AI 概念股面臨賣壓，不過法人指出，長期仍看好 AI 發展，建議可以分批進場。法人也提到，雖然 228 前收黑，但仍守住均線之上，多方格局沒有改變，此次震盪屬於漲多拉回修正。

市場消息方面，本周五 (1 日) 仁寶將召開法說會，金控、銀行法說會也陸續登場，第一金、京城銀打頭陣，周五召開法說會，接下來包括國泰金、富邦金、華南金等都將舉辦法說會。

美股四大指數全面收跌，道瓊指數下跌 23.39 點或 - 0.06%，收 38949.02 點；那斯達克指數下跌 87.56 點或 - 0.55%，收 15947.74 點；標普 500 指數下跌 8.42 點或 - 0.17%，收 5069.76 點；費城半導體指數下跌 52.29 點或 - 1.12%，收 4602.60 點。