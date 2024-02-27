〈台股盤後〉萬九關難站穩 多頭向後退 創新高後收跌93點
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-27 13:58
台股今 (27) 日早盤一度站回萬九大關，不過創下新高後，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 領跌翻黑，AI 股全面倒地，指數急速下墜重挫近 200 點，最低至 18752 點，隨著金融股逆勢撐腰，指數跌幅收斂，終場收在 18854.41 點，下跌 93.64 點或 0.49%，守住 5 日線，成交量 4225.24 億元。
權值股綠油油一片，台積電早盤一度重回 700 元之上後賣壓湧現，終場跌幅收斂至平盤；聯發科開高走低，終場也收在平盤 1115 元；廣達 (2382-TW)、台達電、日月光跌幅都有超過 2%。
高價股也跌多漲少，信驊大跌超過 3%，世芯 - KY、力旺、緯穎、旭隼同步收黑，僅大立光、M31 逆勢收紅。
金融股扮演撐盤要角，玉山金去年獲利創新高，今年股利有望從股票現金各半改採現金股利七成、股票股利三成，激勵股價強漲逾 3%，華南金、臺企銀、遠東銀、開發金、元大金均收盤上。
傳產股方面，重電族群漲跌互見，華城、東元、士電、亞力跌幅約 2%；反觀大同、上銀、中興電則逆勢收紅。化工族群表現強勢，元禎攻上漲停，三福化勁揚逾半根停板。
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