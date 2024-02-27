〈台股盤後〉萬九關難站穩 多頭向後退 創新高後收跌93點

台股今 (27) 日早盤一度站回萬九大關，不過創下新高後，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 領跌翻黑，AI 股全面倒地，指數急速下墜重挫近 200 點，最低至 18752 點，隨著金融股逆勢撐腰，指數跌幅收斂，終場收在 18854.41 點，下跌 93.64 點或 0.49%，守住 5 日線，成交量 4225.24 億元。