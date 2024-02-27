〈台股盤前〉指數、個股位階墊高 提防獲利了結賣壓
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-27 08:54
台股近日在萬九關卡前徘徊，市場對權值股追價意願不足，包括台積電、廣達、緯創等指標股都陸續回補開紅盤當天開高的跳空缺口，資金轉向至中小型概念股，相關設備、散熱等都強勢表態，法人指出，由於現階段不論指數或個股位階皆已墊高，資金也有從電子轉往傳產的跡象，須提防高檔獲利了結賣壓。
法人表示，觀察近日資金流向，電子類股成交值比重降至 62%，相較先前 80% 水準明顯下降，包含晶圓代工、IC 設計、記憶體等交易量能都下降，多檔 AI 概念股也都拉回整理，壓抑大盤漲勢。
市場消息方面，AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 宣布推出全新 NVIDIA RTX 500/1000 GPU，提供更簡便輕巧的算力，滿足筆電等行動裝置運行 AI 應用，合作夥伴包括戴爾 (DELL-US)、惠普 (HPQ-US)、聯想 (Lenovo) (0992-HK) 和微星 (2377-TW) 等新裝置預期將在今年春天上市。
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 26 日在 2024 世界行動通訊大會 (MWC 2024) 推出最新 5G RedCap(輕量級 5G) 最新 T300 物聯網解決方案，其整合射頻單晶片，並採用 M60 數據晶片，支持 3GPP Release-17 規格，較市面上現行的 4G 物聯網解決方案有顯著優勢。
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