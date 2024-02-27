〈台股盤前〉指數、個股位階墊高 提防獲利了結賣壓

台股近日在萬九關卡前徘徊，市場對權值股追價意願不足，包括台積電、廣達、緯創等指標股都陸續回補開紅盤當天開高的跳空缺口，資金轉向至中小型概念股，相關設備、散熱等都強勢表態，法人指出，由於現階段不論指數或個股位階皆已墊高，資金也有從電子轉往傳產的跡象，須提防高檔獲利了結賣壓。