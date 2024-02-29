美國會領袖就部分預算案達成協議 避免政府周末關門

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-29 08:24

美國兩黨國會領袖周三 (28 日) 宣布就部分支出法案達成協議，暫時避免聯邦政府在本周六 (2 日) 關門。

眾議院議長強生 (Mike Johnson) 和參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 在內等國會領袖，周三針對六項撥款法案達成協議，其中有四項將在周五 (1 日) 到期。

上述法案涉及農業、退伍軍人事務以及住房等領域，國會領袖達成協議後，撥款期限將延後至 3 月 8 日，政府其餘資金的撥款期限則將延後至 3 月 22 日。

強生、舒默、參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 以及眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯 (Hakeem Jeffries) 等人發布共同聲明稱，這項臨時支出法案將在本周由參眾兩院進行投票。

共和黨眾議員赫恩 (Kevin Hern) 稱，臨時支出法案周四 (29 日) 將提交眾議院表決，接著是參院，最後交由總統拜登簽署。